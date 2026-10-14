Повернення з орбіти та перші враження

Французька астронавтка з Європейського космічного агентства (ESA) Софі Адено провела вісім місяців на Міжнародній космічній станції та приводнилася в Тихому океані. Під час пресконференції в німецькому місті Кельн дослідниця поділилася враженнями від повернення на Землю та оцінила перспективи майбутніх міжпланетних місій, повідомляє Clarín.

Одразу після того, як відкрили капсулу, найперше, що я сказала: "Відправте мене назад у космос", адже через похитування океану почувалася зле. Другою моєю думкою було те, що ми не готові летіти на Марс,

– прокоментувала астронавтка Європейського космічного агентства Софі Адено.

Фізіологічний виклик і обмеження сучасної техніки

Понад 50 відсотків астронавтів відчувають виражену слабкість та нудоту після повернення з невагомості на Землю. Симптоми суттєво відрізняються залежно від організму людини та конкретної місії.

Наразі переліт до Марса триватиме від 6 до 9 місяців, що дорівнює часу перебування на Міжнародній космічній станції. Проте умови на станції набагато комфортніші, оскільки екіпаж має можливість активно тренуватися і рухатися у просторих модулях, тоді як транспортний корабель для далекого перельоту матиме значно менше місця.

За нинішніх технологій надтривала місія та політ упродовж кількох місяців до Марса зіткнуться з серйозними фізіологічними обмеженнями, які завадять виконувати навіть найпростіші завдання,

– додала Софі Адено.

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Які технології потрібні для підкорення Червоної планети?

Попри успіхи у дослідженні космосу, людству необхідні революційні інженерні рішення для забезпечення безпеки екіпажу. Основними чинниками для реалізації марсіанських місій мають стати прискорення самого польоту та створення штучної гравітації, наприклад, через обертання космічного корабля навколо власної осі. Науковці ESA продовжують роботу над подоланням цих бар'єрів перед плануванням майбутніх міжпланетних експедицій.