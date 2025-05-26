Как iPhone 17 Pro будет отличаться от предыдущих моделей

Ожидается, что iPhone 17 Pro, который выйдет позже в этом году, будет иметь несколько заметных усовершенствований, которые визуально и тактильно будут отличать его среди предыдущих моделей. Это касается ключевых элементов дизайна и внутренних компонентов устройства. Вот то, что известно на данный момент из различных утечек и слухов.

Ключевые обновления iPhone 17 Pro

Впервые со времен iPhone 11 Pro, Apple, вероятно, изменит дизайн задней камеры iPhone. Вместо закругленного квадрата в углу, камера будет размещена в длинной полосе, что будет простираться по всей задней панели iPhone. Другие компоненты, такие как LiDAR-сканер, вспышка и микрофон, будут перемещены справа от этой полосы, на другой край корпуса. Хотя изображения показывают камерную полосу черного цвета, она, скорее всего, будет соответствовать цвету самого iPhone, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Mac.

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Apple может вернуться к использованию алюминиевого корпуса для задней панели iPhone 17 Pro, что отличается от нержавеющей стали и титановых рамок предыдущих моделей iPhone Pro. Этот переход к алюминию, по данным утечек CAD-моделей от Sonny Dickson, позволит создать новый дизайн задней части устройства. Задняя панель iPhone 17 Pro, вероятно, будет включать алюминий со стеклянным окном для беспроводной зарядки и MagSafe. Это значительно контрастирует с единственным листом стекла, который использовался для задних панелей iPhone в течение многих лет.

Есть слухи о внедрении Apple системы охлаждения с испарительной камерой в iPhone 17 Pro. Это может обеспечить более длительную стабильную производительность и в целом более прохладную работу устройства. Такая технология потенциально позволит повысить пиковую скорость зарядки, улучшить производительность в играх и уменьшить нагрев. Ожидается, что термальный тротлинг останется в прошлом.

Кроме того, iPhone 17 Pro будет иметь ряд меньших, но важных усовершенствований. К ним относятся:

Новый разработанный собственными силами Wi-Fi чипсет.

Увеличение объема оперативной памяти до 12 гигабайт .

. Новая фронтальная камера на 24 мегапикселя, новая телефотокамера на 48 мегапикселей и возможность записи двойного видео в приложении "Камера".

Хотя ранние слухи предполагали уменьшение Dynamic Island на iPhone 17 Pro, это, вероятно, не произойдет.

Напомним, инсайдеры также говорят о еще одном радикальном изменении говорят о еще одном радикальном изменении в более отдаленном будущем – перемещении фронтальной камеры и датчиков FaceID под экран для нового полноэкранного опыта. Это якобы будет происходить постепенно от поколения к поколению, но в iPhone 17 еще не стоит ожидать каких-то шагов в этом направлении.