Просто о разнице между метеоритом, метеором и метеороидом

Существует три похожих по звучанию понятия, обозначающих космические объекты – метеор, метеорит и метеороид. И хотя это фактически один и тот же кусок камня, однако между ними есть очень большая разница.

Из-за схожего звучания их часто путают между собой. Различия кроются в том, где расположен объект в конкретный момент. Кроме того, не забывайте о таких понятиях, как "комета", "болид" и "астероид", пишет 24 Канал.

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Метеор, метеорит, метеороид

Начнем с самого простого – метеорита . Метеоритом называют то, что уже упало на Землю. То есть это камень, который можно найти где-нибудь на Земле, осмотреть и исследовать его.

. Метеоритом называют то, что уже упало на Землю. То есть это камень, который можно найти где-нибудь на Земле, осмотреть и исследовать его. Однако пока он летит сквозь космическое пространство, его называют метеороидом . Метеороиды – это небольшие астероиды, от маленьких песчинок до 30 метров в диаметре.

. Метеороиды – это небольшие астероиды, от маленьких песчинок до 30 метров в диаметре. Несмотря на относительно малые размеры, попадая в атмосферу на огромной скорости, метеороиды раскаляются, оставляя кратковременный, но яркий след. А это уже – метеор . То есть можно сказать, что метеор – это не какой-то объект, а явление, сопровождающееся падением объекта в атмосферу и сгоранием в ней.

. То есть можно сказать, что метеор – это не какой-то объект, а явление, сопровождающееся падением объекта в атмосферу и сгоранием в ней. Самые яркие и заметные метеоры иногда называют болидами. Они мощно загораются в небе, оставляя после себя не только световое "шоу", но и звуковое.

Следует отметить, что классифицировать космические тела можно также по их размерам, однако четких границ наука не дает.

В одном варианте тела не более 30 микрометров принято называть микрометеороидами. Обычный метеороид – это камень до 10 метров. Если же объект свыше десяти метров, то его называют астероидом .

. Другой подход определяет микрометеороиды, как тела до 1 миллиметра, метеороиды – до 30 метров, астероиды – более 30 метров.

Существует также такое понятие, как комета Это космические камни, которые вращаются вокруг Солнца и имеют так называемую кому – длинный хвост, состоящий из самого материала кометы, которая в процессе полета распадается на мелкие частицы под действием солнечного излучения. Ядро кометы может быть от нескольких сотен метров до десятков километров.

Еще одно стоящее внимания явление – это метеор-грейзинг или Earth-grazing fireball. Оно возникает, когда объект входит в атмосферу Земли, но не падает на поверхность, а проходит определенный путь по прямой и выходит снова в космос с другой стороны.