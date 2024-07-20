Что произойдет, если черная дыра окажется в Солнечной системе?

Черные дыры массивные, в основном невидимые и настолько мощные, что даже свет не может их покинуть. Представим, что одна такая вдруг появляется в Солнечной системе. Что тогда?

Черная дыра в Солнечной системе: какие последствия

На самом деле это зависит от многих факторов, включая размер черной дыры и расстояние до нее. Но многие сценарии не предвещают ничего плохого.

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Карина Фоггель, исследовательница из Страсбургского центра астрономических данных во Франции говорит: "Это просто масса. Очень сжатая масса, но масса. Это не космический пылесос".

Если бы черная дыра попала в нашу Солнечную систему, то наибольший эффект был бы гравитационным. И эти эффекты зависели бы от массы черной дыры. Все черные дыры, в существовании которых мы уверены, намного массивнее Солнца. А солнечная гравитация доминирует над поведением тел в Солнечной системе на огромных расстояниях, и поэтому что-либо массивнее Солнца, блуждающее по соседству с нами в масштабах, гораздо больших за Солнечную систему, имело бы заметные последствия.

Известные нам черные дыры — это либо объекты звездной массы (от нескольких до 100 раз больше массы Солнца), или сверхмассивные (от 100 000 до миллиардов раз превышающие массу Солнца). Последние, как правило, находятся в центрах галактик. Но есть и другие возможности. Например, можно создать миниатюрные черные дыры в ускорителе частиц. Они будут весить от одного грамма до массы человека и будут иметь микроскопические размеры.

Ничего не произойдет, если они просто пролетят мимо, даже если они пролетят прямо перед моим лицом, потому что они испаряются менее чем за секунду,

– говорит Карина Фоггель.

Кроме того, существуют первобытные черные дыры, которые могли образоваться в результате флуктуаций массы и плотности в очень ранней Вселенной. Такие объекты, согласно расчетам, имеют массу, равную нескольким массам Земли. А этого недостаточно, чтобы преодолеть гравитационное влияние Солнца и доминировать над ним.

Интересно, что одна из теорий о девятой планете Солнечной системы, которую мы никак не можем найти, но видим ее влияние, говорит, что на самом деле это может быть "детская" черная дыра в диапазоне массы, которая могла бы соответствовать массе первоначальной черной дыры. Мы не наблюдаем ее, поскольку такие объекты не излучают света, но прослеживаем влияние ее гравитации на планеты Солнечной системы.

Учитывая, что этот объект, если он существует, вызывает лишь крошечные неровности в орбитах планет Солнечной системы, первичная черная дыра далеко за пределами Солнечной системы не имела бы очень больших последствий. Однако, если бы черная дыра звездной массы или больше пролетела через нашу Солнечную систему, это могло бы привести к катастрофе, в зависимости от того, насколько близко и с какой скоростью она будет лететь.

Если она пройдет через облако Оорта — самый отдаленный регион Солнечной системы — она может потревожить вращающиеся там кометы и астероиды, и заставить их направиться к нашей планете.

Если черная дыра приблизится чуть ближе — скажем, на 100 астрономических единиц, или сразу за орбиту Плутона — она может изменить орбиты Урана, Нептуна и Плутона. "Но, скорее всего, на Землю это пока что не сильно повлияет", – говорит Фоггель.

Только после того, как черная дыра пересечет орбиты Урана и Плутона, Земля начнет ощущать ее влияние. "Если бы Уран и Плутон прошли очень близко, они могли бы динамически притянуться черной дырой настолько, что оказались бы на орбите вокруг черной дыры. После этого и наша орбита будет изменена". Это могло бы изменить наши времена года, погрузить нас в ледниковый период или повысить температуру настолько, что жизнь на Земле вымерла бы.

Если бы черная дыра прошла в пределах орбиты Сатурна, она, вероятно, выбросила бы нас за пределы пригодной для жизни зоны, где может существовать жидкая вода.

Если бы она прошла в пределах орбиты Юпитера, мы бы начали испытывать приливные эффекты, поскольку Земля начала бы вращаться вокруг черной дыры.

Достигнув Марса, приливные эффекты начнут нагревать Землю. "Приливные эффекты нагреют ее. Появится магма, океаны испарятся, и, безусловно, жизнь на ней станет невозможной".

Но ученые успокаивают: на самом деле все эти сценарии крайне маловероятны. Черные дыры встречаются во Вселенной гораздо реже, чем, скажем, астероиды, которых в нашей Солнечной системе очень много. Вероятность того, что одна из черных дыр пролетит сквозь Солнечную систему хотя бы один раз, очень низкая, не говоря уже о том, что она с чем-то столкнется.