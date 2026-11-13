Число кибератак на Европу выросло в три раза быстрее, чем в других регионах мира

Европа стала одним из основных направлений киберугроз в 2026 году. По данным Proofpoint, количество выявленных фишинговых писем выросло в 4,5 раза, а искусственный интеллект позволяет злоумышленникам масштабировать атаки.

Согласно отчету компании Proofpoint, специализирующейся на кибербезопасности, в 2026 году ее системы зафиксировали в Европе в 4,5 раза больше фишинговых электронных писем, чем в 2025 году. Для остального мира этот показатель вырос лишь в 1,5 раза. Об этом пишет Techradar.

Количество фишинговых атак в Европе стремительно растет

Количество выявленных угроз на миллион входящих сообщений в Европе увеличилось в 3,2 раза. Особое беспокойство вызывают атаки Business Email Compromise (BEC). Во время таких атак злоумышленники получают доступ к корпоративной почте, выдают себя за ее владельца и отправляют коллегам или партнерам сообщения с просьбой перевести деньги или предоставить доступ к важным данным.

Европейские компании электронной промышленности получают в 3,4 раза больше таких сообщений, чем составляет средний показатель по региону. Самая распространенная схема – мошенничество со счетами-фактурами в цепочках поставок.

Proofpoint также обращает внимание на различия между отраслями. Гостиничный бизнес и сфера досуга особенно часто становятся мишенями вредоносного программного обеспечения. На них приходится 21% всех зафиксированных случаев заражения в Европе против 11% в мире.

В то же время количество атак с использованием телефонных звонков, известных как callback phishing, за год увеличилось на 262%. Под угрозой находится и медицинская отрасль. Число телефонных атак на ее представителей выросло на 257% по сравнению с 2025 годом, а случаев распространения вредоносного программного обеспечения стало больше на 84%.

Почему Европа стала привлекательной целью для хакеров?

Одним из возможных объяснений Proofpoint называет более высокую активность пользователей в ответ на вредоносные сообщения. По данным компании, на каждые 100 полученных писем с угрозами в Европе приходилось 8,3 перехода по ссылкам. Для остального мира этот показатель составлял всего 2. Среди активных киберугроз остаются группы, связанные с Россией и Китаем. По наблюдениям исследователей, они совершенствуют методы получения и сохранения доступа к европейским организациям.

В частности, в отчете упоминаются TA395, которую Proofpoint называет одной из самых активных групп в своей телеметрии, и TA488, атакующая пользователей Outlook, Zimbra и других почтовых сервисов. Кроме того, в 2026 году исследователи зафиксировали смещение внимания киберпреступников с Индии и Пакистана на страны Западной Европы.

Как искусственный интеллект меняет киберугрозы?

Искусственный интеллект создает дополнительные риски для корпоративной безопасности. Proofpoint обнаружила более 188 тысяч приложений с поддержкой ИИ, подключенных через механизмы аутентификации и OAuth. Такие интеграции позволяют автоматизировать рабочие процессы и получать доступ к корпоративным сервисам, но в то же время затрудняют контроль над цифровыми идентичностями и разрешениями.

Злоумышленники начали проводить атаки на саму инфраструктуру искусственного интеллекта. Среди целей – открытые инструменты Langflow и LiteLLM, которые используются для создания и интеграции ИИ-систем. По данным Proofpoint, доля европейских датчиков, на которых были зафиксированы атаки на такие компоненты, выросла в 4,6 раза за два последовательных 90-дневных периода.

Масштаб проблемы подтверждает и другая статистика отчета: 99% исследованных европейских организаций подверглись попыткам атак через облачные сервисы. При этом целенаправленные атаки, в частности фишинг и перехват активных сеансов пользователей, затронули 64 % организаций, на которые были направлены такие кампании.

В 72% случаев злоумышленники пытались не просто получить доступ к системам, но и удержать его. Для этого они манипулировали механизмами аутентификации, получали доступ к файлам и использовали скомпрометированные почтовые ящики.

В Proofpoint отмечают, что искусственный интеллект позволяет киберпреступникам работать в масштабах, которых раньше было сложно достичь. В то же время развитие ИИ-инфраструктуры создает новые точки входа для атак, которые организациям придется учитывать при построении систем киберзащиты.