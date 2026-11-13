Кібератаки на Європу зросли втричі швидше, ніж в інших регіонах світу

Згідно зі звітом компанії з кібербезпеки Proofpoint, у 2026 році її системи зафіксували в Європі в 4,5 раза більше фішингових електронних листів, ніж у 2025 році. Для решти світу цей показник зріс лише в 1,5 раза. Про це пише Techradar.

Adv

Кількість фішингових атак у Європі стрімко зростає

Кількість виявлених загроз на мільйон вхідних повідомлень у Європі збільшилася в 3,2 раза. Особливе занепокоєння викликають атаки Business Email Compromise (BEC). Під час таких атак зловмисники отримують доступ до корпоративної пошти, видають себе за її власника та надсилають колегам або партнерам повідомлення з проханням переказати гроші чи надати доступ до важливих даних.

Європейські компанії електронної промисловості отримують у 3,4 раза більше таких повідомлень, ніж становить середній показник для регіону. Найпоширеніша схема – шахрайство з рахунками-фактурами в ланцюгах постачання.

Реклама

Proofpoint також звертає увагу на відмінності між галузями. Готельний бізнес і сфера дозвілля особливо часто стають мішенями шкідливого програмного забезпечення. На них припадає 21% усіх зафіксованих випадків зараження в Європі проти 11% у світі.

Водночас кількість атак із використанням телефонних дзвінків, відомих як callback phishing, за рік збільшилася на 262%. Під загрозою перебуває і медична галузь. Кількість телефонних атак на її представників зросла на 257% порівняно з 2025 роком, а випадків поширення шкідливого програмного забезпечення стало більше на 84%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому Європа стала привабливою ціллю для хакерів?

Одним із можливих пояснень Proofpoint називає вищу активність користувачів у відповідь на шкідливі повідомлення. За даними компанії, на кожні 100 отриманих листів із загрозами в Європі припадало 8,3 переходу за посиланнями. Для решти світу цей показник становив лише 2. Серед активних кіберзагроз залишаються групи, пов'язані з Росією та Китаєм. За спостереженнями дослідників, вони вдосконалюють методи отримання та збереження доступу до європейських організацій.

Реклама

Зокрема, у звіті згадуються TA395, яку Proofpoint називає однією з найактивніших груп у своїй телеметрії, та TA488, що атакує користувачів Outlook, Zimbra та інших поштових сервісів. Крім того, у 2026 році дослідники зафіксували зміщення уваги кіберзлочинців з Індії та Пакистану на країни Західної Європи.

Як штучний інтелект змінює кіберзагрози?

Штучний інтелект створює додаткові ризики для корпоративної безпеки. Proofpoint виявила понад 188 тисяч застосунків із підтримкою ШІ, підключених через механізми автентифікації та OAuth. Такі інтеграції дозволяють автоматизувати робочі процеси й отримувати доступ до корпоративних сервісів, але водночас ускладнюють контроль над цифровими ідентичностями та дозволами.

Зловмисники почали атакувати й саму інфраструктуру штучного інтелекту. Серед цілей – відкриті інструменти Langflow і LiteLLM, які використовують для створення та інтеграції ШІ-систем. За даними Proofpoint, частка європейських сенсорів, на яких зафіксували атаки на такі компоненти, зросла в 4,6 раза між двома послідовними 90-денними періодами.

Реклама

Масштаб проблеми підтверджує й інша статистика звіту: 99% досліджених європейських організацій зазнали спроб атак через хмарні сервіси. При цьому цілеспрямовані атаки, зокрема фішинг і перехоплення активних сеансів користувачів, зачепили 64% організацій, на які були спрямовані такі кампанії.

У 72% випадків зловмисники намагалися не просто отримати доступ до систем, а й утримати його. Для цього вони маніпулювали механізмами автентифікації, отримували доступ до файлів і використовували скомпрометовані поштові скриньки.

У Proofpoint наголошують, що штучний інтелект дозволяє кіберзлочинцям працювати в масштабах, яких раніше було складно досягти. Водночас розвиток ШІ-інфраструктури створює нові точки входу для атак, які організаціям доведеться враховувати під час побудови систем кіберзахисту.