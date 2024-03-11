Как правильно почистить смартфон и другие устройства от грязи и пыли

Ежедневно мы много раз взаимодействуем с различной техникой, а особенно часто — со смартфонами. С их помощью мы общаемся, ищем информацию, развлекаемся, "убиваем" время, работаем и многое другое. Поэтому это один из самых грязных предметов, которые нас окружают. Вот, как правильно ухаживать за чистотой ваших устройств.

Когда вы в последний раз чистили ваш смартфон?

В среднем на смартфонах содержится в десять раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза, говорят ученые Университета Аризоны, которые выложили результаты своего исследования в статье 2021 года. Теперь, когда вы знаете эту грязную правду, пришло время действовать.

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Очевидно, что загрязнять смартфон могут не только бактерии, но и пыль и мусор, которые имеют плохую привычку забиваться в динамики, зарядные отверстия и другие разъемы. Но к этому мы вернемся чуть позже.

Чистим смартфон от бактерий и отпечатков

Прежде всего стоит помнить, что следует избегать использования агрессивных химических веществ, содержащихся в моющих средствах, дезинфицирующих жидкостях или салфетках, а также отбеливателей. Они могут повредить специальное покрытие на поверхности.

Но вот интересный момент: Apple сначала заявляла, что такой вид салфетки может повредить нежное олеофобное покрытие на вашем телефоне, которое призвано предотвратить прилипание жира от отпечатков пальцев. Но когда COVID-19 распространился по миру, компания вдруг выпустила новую страницу поддержки, которая теперь утверждает, что "салфетку с 70-процентным изопропиловым спиртом, 75-процентным этиловым спиртом или дезинфицирующие салфетки Clorox" можно использовать для чистки iPhone, MacBook или другого устройства Apple. Но стоит помнить, что разные производители используют свои технологии экранов, поэтому этот совет не может считаться универсальным для всех брендов и моделей. Samsung и Google также разрешают использование салфеток на основе изопропилового спирта, но ничего не говорят про этиловый.

В общем Apple рекомендует использовать обычную мягкую безворсовую салфетку из микрофибры, подходящую для всех смартфонов всех производителей. Вы можете использовать теплую мыльную воду к ткани и хорошо отжать с нее жидкость, чтобы протереть и продезинфицировать поверхности телефона только слегка влажной материей. Несколько капель мыла или средства для мытья посуды будет достаточно.

Перед этим обязательно убедитесь, что вы отсоединили все кабели и выключили устройство. Также не допускайте попадания воды в любые отверстия.

Абсолютно новым уровнем очистки от бактерий станет специальная дезинфекционная лампа UV-C , но она, конечно же, требует определенных денежных вложений. Такие ультрафиолетовые лампы могут быть как отдельными устройствами, так и в виде специальной коробки, в которую вы кладете устройство на несколько секунд. Но такой метод не поможет вам очистить экран от жира, который остается после контакта с лицом, и отпечатков пальцев. Поэтому после такой процедуры вам все равно нужно будет поработать салфеткой.

, но она, конечно же, требует определенных денежных вложений. Такие ультрафиолетовые лампы могут быть как отдельными устройствами, так и в виде специальной коробки, в которую вы кладете устройство на несколько секунд. Но такой метод не поможет вам очистить экран от жира, который остается после контакта с лицом, и отпечатков пальцев. Поэтому после такой процедуры вам все равно нужно будет поработать салфеткой. Но не спешите сразу после очистки телефона возвращать ваш смартфон в грязный чехол. Он также нуждается в чистке. Здесь ситуация несколько сложнее, ведь чехлов существует гораздо больше, чем смартфонов – особенно, если это какая-то популярная марка, вроде Apple. Они могут быть как силиконовые или пластиковые, так и тканевые и кожаные. Первые два можно легко помыть под водой с мылом и даже использовать щетку, тогда как ко вторым нужно искать другой, более осторожный подход.

ни в коем случае не распыляйте ничего на смартфон – только на салфетку, которой потом протрете экран. Ведь мелкие капли могут попасть в отверстия смартфона и повредить электронику, если ваше устройство не имеет соответствующей степени защиты под влаги.

Очистка от мусора

Сегодня смартфоны больше не разбираются так, как это было раньше. Производители перестали делать для них съемные крышки и батареи, что сделало наши устройства более герметичными. Они также получили специальные технологии, которые не позволяют воде, поту и пыли проникать внутрь. Но лучшие показатели в этом плане демонстрируют лишь дорогие флагманы. Более дешевые устройства уже еще могут собирать в своих разъемах много мусора и пыли.

Чтобы его вычистить, стоит сначала проверить, насколько его много и как глубоко оно попало. Если это что-то незначительное и поверхностное, достаточно деревянной зубочистки. Но обратите внимание, что в этом случае стоит быть очень осторожными, ведь можно легко повредить внутреннюю электронику. Не стоит использовать железные пинцеты.

Эксперты также, ведь они имеют толстый слой ваты на конце, которая может сама оставлять ворсинки. Кроме того, ватный шарик может наоборот еще больше протолкнуть мусор в глубину смартфона и утрамбовать его.

При сильных загрязнениях стоит обратиться за профессиональной чисткой в авторизованный сервисный центр. Так, если вы заметили, что смартфон перестал заряжаться, одной из проблем может быть именно засорение, которое препятствует контактам внутри соединиться и передать энергию. Если именно так произошло, то вероятнее всего мусор уже попал слишком глубоко в зарядное отверстие.