Google Chrome научился самостоятельно менять скомпрометированные пароли

Браузер Google Chrome получил функцию на основе искусственного интеллекта, которая позволяет автоматически менять скомпрометированные пароли на сайтах. Сейчас эта возможность доступна только в тестовых версиях на Canary.

Если Chrome обнаруживает, что пользователь вводит скомпрометированный пароль, он показывает предупреждение и предлагает изменить его, рассказывает 24 Канал. В случае согласия браузер генерирует новый надежный пароль, меняет его на сайте и сохраняет в менеджере паролей.

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Функцию можно активировать в разделе "Экспериментальные функции ИИ" (chrome://settings/ai) в настройках браузера.

Защита конфиденциальности и использование ИИ

Google Chrome использует алгоритм сравнения хэш-префиксов на стороне пользователя, поэтому сами пароли или их полные хэши не передаются на внешние ресурсы. Искусственный интеллект помогает браузеру автоматически заполнять формы смены пароля и отправлять их, делая процесс замены максимально быстрым.

Проверка паролей в Chrome

Еще пять лет назад Chrome получил функцию проверки паролей, сохраненных в менеджере, на предмет компрометации. Это происходит путем сверки с базами скомпрометированных аккаунтов. Размер базы, которой пользуется Google, не раскрывается, однако известно, что одна из крупнейших подобных баз содержит данные о 15 миллиардах учетных записей.