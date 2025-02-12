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Техно Интернет Google Chrome научился самостоятельно менять скомпрометированные пароли
12 февраля, 12:00
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Google Chrome научился самостоятельно менять скомпрометированные пароли

Михаил Года

Браузер Google Chrome получил функцию на основе искусственного интеллекта, которая позволяет автоматически менять скомпрометированные пароли на сайтах. Сейчас эта возможность доступна только в тестовых версиях на Canary.

Если Chrome обнаруживает, что пользователь вводит скомпрометированный пароль, он показывает предупреждение и предлагает изменить его, рассказывает 24 Канал. В случае согласия браузер генерирует новый надежный пароль, меняет его на сайте и сохраняет в менеджере паролей.

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Функцию можно активировать в разделе "Экспериментальные функции ИИ" (chrome://settings/ai) в настройках браузера.

Защита конфиденциальности и использование ИИ

Google Chrome использует алгоритм сравнения хэш-префиксов на стороне пользователя, поэтому сами пароли или их полные хэши не передаются на внешние ресурсы. Искусственный интеллект помогает браузеру автоматически заполнять формы смены пароля и отправлять их, делая процесс замены максимально быстрым.

Проверка паролей в Chrome

Еще пять лет назад Chrome получил функцию проверки паролей, сохраненных в менеджере, на предмет компрометации. Это происходит путем сверки с базами скомпрометированных аккаунтов. Размер базы, которой пользуется Google, не раскрывается, однако известно, что одна из крупнейших подобных баз содержит данные о 15 миллиардах учетных записей.