Якщо Chrome виявляє, що користувач вводить скомпрометований пароль, він показує попередження та пропонує змінити його, розповідає 24 Канал. У разі згоди браузер генерує новий надійний пароль, змінює його на сайті та зберігає в менеджері паролів.

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Функцію можна активувати в розділі "Експериментальні функції ШІ" (chrome://settings/ai) у налаштуваннях браузера.

Захист конфіденційності та використання ШІ

Google Chrome використовує алгоритм порівняння хеш-префіксів на боці користувача, тому самі паролі або їхні повні хеші не передаються на зовнішні ресурси. Штучний інтелект допомагає браузеру автоматично заповнювати форми зміни пароля та відправляти їх, роблячи процес заміни максимально швидким.

Перевірка паролів у Chrome

Ще п’ять років тому Chrome отримав функцію перевірки паролів, збережених у менеджері, на предмет компрометації. Це відбувається шляхом звірки з базами скомпрометованих акаунтів. Розмір бази, якою користується Google, не розкривається, проте відомо, що одна з найбільших подібних баз містить дані про 15 мільярдів облікових записів.