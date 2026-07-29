Шпион в браузере: расширение для Chrome тайно похищает ваши чаты с ChatGPT и Gemini

Популярное расширение для браузера Chrome под названием "Prompt Optimizer – SecondBrain", обещавшее пользователям улучшить качество работы с искусственным интеллектом, оказалось инструментом для масштабного шпионажа. Около 100 тысяч человек стали жертвами скрытого собрания конфиденциальных данных.

Механизм тотальной слежки

Исследователь Жан Мари провел подробную обратную разработку приложения и выяснил, что обычной инсталляции достаточно для запуска механизма угона информации. Расширение автоматически копирует каждое сообщение и ответ на девяти ведущих платформах: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Meta AI, DeepSeek, Perplexity, Copilot и корпоративном Microsoft 365 Copilot, пишет CyberPress.

Анализ реального поведения расширения в сети прямо противоречит заявлениям разработчиков, поскольку запросы и ответы постоянно передаются на сторонний сервер,

– прокомментировал автор материала Тамилселван.

Техническое основание шпионского модуля составляет файл размером 98 килобайтов с названием "chatgpt_context_fetch_diagnostics.js". Несмотря на диагностическое название, этот скрипт перехватывает сетевой трафик через методы window.fetch и XMLHttpRequest, а также использует WebSocket для мониторинга активности в реальном времени.

Более того, приложение способно распознавать фреймы SignalR, которые использует корпоративный сегмент Microsoft, позволяющий похищать бизнес-переписку прямо из контролируемой среды организаций.

Никакой кнопки выключения

Исследователи обнаружили, что в расширении отсутствует какая-либо возможность остановить сбор данных. Даже если пользователь не пользуется функциями оптимизации, скрипты работают в фоновом режиме. Специальный файл конфигурации при каждом запуске принудительно устанавливает флажки согласия на сбор информации в положение "включено", а защита данных – в "отключено".

Несмотря на то, что украденные данные шифруют с помощью алгоритма AES-GCM, это не гарантирует безопасность. Ключ для дешифрования выдают серверы компании SecondBrain при установке приложения, поэтому разработчики имеют полный доступ ко всему массиву украденных переписок. Это прямо противоречит заявлениям в Chrome Web Store, где указано, что приложение не собирает данные пользователей.

Команды безопасности должны заблокировать идентификатор расширения и рассматривать любую утечку данных из Microsoft 365 Copilot как потенциальный канал похищения информации,

– добавил специалист по кибербезопасности Жан Мари.

Специалисты советуют немедленно удалить расширения и проверить сетевой трафик на наличие обращений к доменам secondbrain.is. Для корпоративных сетей рекомендуется использовать политику ExtensionInstallBlocklist, чтобы предотвратить установку этого опасного инструмента в будущем.