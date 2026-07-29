Механізм тотального стеження

Дослідник Жан Марі провів детальну зворотну розробку додатка і з'ясував, що звичайної інсталяції достатньо для запуску механізму викрадення інформації. Розширення автоматично копіює кожне повідомлення та відповідь на дев'яти провідних платформах: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Meta AI, DeepSeek, Perplexity, Copilot та корпоративному Microsoft 365 Copilot, пише CyberPress.

Аналіз реальної поведінки розширення в мережі прямо суперечить заявам розробників, оскільки запити та відповіді постійно передаються на сторонній сервер,

– прокоментував автор матеріалу Тамілселван.

Технічну основу шпигунського модуля складає файл розміром 98 кілобайтів із назвою "chatgpt_context_fetch_diagnostics.js". Попри "діагностичну" назву, цей скрипт перехоплює мережевий трафік через методи window.fetch та XMLHttpRequest, а також використовує WebSocket для моніторингу активності в реальному часі.

Ба більше, додаток здатний розпізнавати фрейми SignalR, які використовує корпоративний сегмент Microsoft, що дозволяє викрадати бізнес-листування прямо з контрольованого середовища організацій.

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Жодної кнопки вимкнення

Дослідники виявили, що в розширенні відсутня будь-яка можливість зупинити збір даних. Навіть якщо користувач не користується функціями "оптимізації", скрипти працюють у фоновому режимі. Спеціальний файл конфігурації при кожному запуску примусово встановлює прапорці згоди на збір інформації в положення "увімкнено", а захист даних – у "вимкнено".

Попри те, що викрадені дані шифрують за допомогою алгоритму AES-GCM, це не гарантує безпеки. Ключ для дешифрування видають сервери компанії SecondBrain під час встановлення додатка, тому розробники мають повний доступ до всього масиву вкрадених листувань. Це прямо суперечить заявам у Chrome Web Store, де вказано, що додаток не збирає дані користувачів.

Команди безпеки повинні заблокувати ідентифікатор розширення та розглядати будь-який витік даних з Microsoft 365 Copilot як потенційний канал викрадення інформації,

– додав фахівець з кібербезпеки Жан Марі.

Наразі фахівці радять негайно видалити розширення та перевірити мережевий трафік на наявність звернень до доменів secondbrain.is. Для корпоративних мереж рекомендують використовувати політики ExtensionInstallBlocklist, щоб унеможливити встановлення цього небезпечного інструменту в майбутньому.