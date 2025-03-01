Какой бы была нынешняя жизнь на Земле, если бы астероид не уничтожил динозавров?

Ученые спорят, какую роль сыграл астероид в вымирании нептичьих динозавров 66 миллионов лет назад. Многие считают, что их постепенное вымирание началось еще раньше, а космический камень лишь завершил процесс и значительно ускорил. Но что было бы, если бы вымирания не произошло? Как бы сегодня выглядела жизнь и мог ли бы в условиях, когда эти гиганты господствуют на планете, появиться человек?

Что думает наука

Динозавры населяли Землю в течение по меньшей мере 165 миллионов лет. Но в один неприятный день их ждала неожиданность: астероид шириной примерно 10-15 километров упал на территорию современной Мексики, вызвав цунами, лесные пожары и кислотные дожди, а также образовав огромное количество обломков и пыли, закрывших собой небо. Сначала начали вымирать растения, которые без солнечного света, тепла и фотосинтеза больше не могли жить. Травоядные виды животных очень быстро остались без пищи и также начали умирать. Последняя очередь пришла за плотоядными хищниками, которые все это время еще могли питаться травоядными видами, но теперь и они потеряли свой источник пищи. В результате 75% видов на Земле – не только динозавров – вымерли в течение нескольких месяцев после столкновения, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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По мнению палеонтологов, вполне возможно, что динозавры продолжали бы эволюционировать и господствовать на Земле, если бы катастрофы не произошло. По словам Стива Брусатте, профессора палеонтологии Эдинбургского университета, они выживали и приспосабливались на протяжении 165 миллионов лет, в том числе переживали подъемы и спады уровня моря, скачки температуры и уровня углекислого газа в атмосфере, а также многочисленные извержения вулканов.

Для тех из нас, кто собирает окаменелости последних динозавров, мы видим достаточно четко, что везде в мире было большое разнообразие и большое количество динозавров. Мне кажется чрезвычайно очевидным, что динозавры были сильными, успешными, все еще разнообразными и все еще на вершине своей игры, когда упал астероид,

– говорит Стив Брусатте.

Однако некоторые ученые считают, что динозавры все равно встретили бы свою судьбу, поскольку темпы их вымирания, кажется, опережали скорость появления новых видов. Как бы там ни было, но вопрос выживания не является темой нашего сегодняшнего разговора. Мы представляем, что динозавры выжили и успешно продолжили развиваться. Если бы именно так и было, говорит наука, это сделало бы невозможной эволюцию наших предков млекопитающих. Они появились еще 200 миллионов лет назад, то есть пересекались с динозаврами десятки миллионов лет. Однако они были мелкими и не доминировали в экосистемах. Вероятнее всего, они бы и остались такими, будучи не в состоянии победить динозавров в битве за планету. Таким образом не существовало бы нашего предка, который дал бы начало роду Homo и нашему виду Homo sapiens.

Но есть еще один вопрос, который следует рассмотреть: динозавры и ледниковые периоды. Могли бы они выжить в холодных условиях? Наука говорит, что, за исключением некоторых отдельных видов, которые жили в снежном климате, большинство не были приспособлены к таким условиям.

У многих из них были перья, поэтому они могли изолировать себя так же, как млекопитающие. Кроме того, некоторые динозавры, такие как тираннозавр рекс, вероятно, были теплокровными, а это означает, что они не были полностью во власти переменчивого климата,

– говорит Брусатте.

Вполне вероятно, что динозавры могли бы выработать новые средства защиты от холода в то время, когда погода на планете начала бы постепенно меняться. Примером такого приспособления являются мамонты, которые появились около 5 миллионов лет назад в Южной Африке, а около 800 000 лет назад, во время последнего ледникового периода, отрастили шерстяной покров, когда расселились в гораздо более холодном регионе Евразии. Другие динозавры, которые бы не смогли приспособиться, или мигрировать на юг, вымерли бы.

Стали бы динозавры умнее

В 1982 году американо-канадский палеонтолог Дейл Рассел в ходе мысленного эксперимента задал вопрос: могли бы динозавры развить разум, если бы они не вымерли? Для этого он условно назвал их "человекоподобными динозаврами".

Началом к этим размышлениям послужило то, что один из видов троодонтид имел "большой мозг, стереоскопическое зрение, противопоставленные пальцы и двуногую походку", и если бы он выжил, то, возможно, имел бы "коэффициент энцефализации, подобный Homo sapiens".

или– это увеличение роли мозга и его размера относительно тела в процессе эволюции позвоночных животных, в том числе у предков современного человека. Этот процесс основан на концентрации нейронов в передней части животных, то есть их голове, и связан с развитием головы и формированием мозга. Значение этого термина в антропологии сегодня сузилось до эволюционного увеличения размеров мозга у приматов.

Дейл Рассел в своих размышлениях был не один. Его коллега, художник Рон Сегин, сделал реконструкцию, на которой изобразил зеленокожее, двуногое, прямоходящее существо с головой, похожей на смесь человека и ящерицы.



Ученые представили разумных динозавров своеобразной смесью человека и ящера, но далеко не факт, что эволюция пошла бы в этом направлении / Фото Дейл Рассел и Рон Сегин / Канадский музей природы

С годами палеонтологи отвергли эту идею, назвав ее нереалистичной и слишком антропоморфной. Исследование 2023 года показало, что "ни троодон, ни любой другой динозавр не мог начать приматоподобный род, который эволюционировал до человеческого уровня интеллекта".

Несмотря на это современные птицы показывают, что динозавры могли быть достаточно умными.

Динозавры, живущие сегодня – птицы – очень умны. В их мозге в среднем больше нейронов, чем у млекопитающих. Смогут ли птицы когда-то достичь познания, подобного человеческому? Я не знаю,

– добавил Брусатте.

Судьба млекопитающих

Эволюция млекопитающих столкнулась бы с серьезным препятствием, если бы астероид не упал. Брусатте говорит, что если бы большие динозавры выжили, то маленькие, похожие на грызунов млекопитающие, которые уже существовали рядом с ними, возможно, не имели бы такой же возможности эволюционировать и увеличиться в размерах.

Я подозреваю, что млекопитающие в основном или полностью оставались бы маленькими еще много миллионов лет. Хотя с похолоданием и последним ледниковым периодом, возможно, это дало бы возможность мелким млекопитающим – теплокровным пушистым существам, которые могли выдерживать холод, – увеличиться в размерах, и, возможно, гигантские динозавры отошли бы на обочину,

– сказал ученый.

Но это не означает, что появились бы люди. Дело в том, что появление человека стало возможным благодаря определенному набору условий, которые направляли эволюцию. Это как цепочка, каждое последующее звено которой невозможно без предыдущего. Выбросьте из этой последовательности один пункт – не получите ни одного следующего, а взамен результат получится совсем другим.

"В то время, как маленькие пушистые млекопитающие, возможно, все еще выживали бы, люди, скорее всего, никогда бы не эволюционировали", – считает Пол Сирено, палеонтолог и профессор биологии в Чикагском университете.

Он добавляет, что мы эволюционировали в мире млекопитающих, который был бы невозможен, если бы вокруг бегали большие хищные динозавры, поскольку нельзя сказать, что приход эволюции к нынешнему человеческому существу является неизбежным. Но даже если бы развитие человека было обязательным этапом эволюции, в таком случае ему пришлось бы ждать естественного вымирания динозавров, чтобы дать млекопитающим шанс. Если бы гиганты вымерли не 66 миллионов лет назад вследствие удара астероида, а 800 000 лет назад из-за похолодания, то человеческий вид просто не успел бы пройти свою эволюцию до нынешнего дня. Возможно, мы бы и появились впоследствии, но произошло бы это через миллионы лет.

То есть фактически именно вымирание наземных динозавров и, возможно, вымирание конкурирующей группы млекопитающих дало нашим предкам-приматам возможность процветать и эволюционировать. Если бы астероид пролетел мимо Земли, вполне вероятно, что люди, по крайней мере такие, какими мы их знаем, никогда бы не появились на свет, или по крайней мере появились бы значительно позже.