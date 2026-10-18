Что может сделать киберпреступник с вашим номером телефона

Номер мобильного телефона встречается практически везде, но в руках киберпреступников он превращается в мощное оружие. Эксперты по кибербезопасности объяснили, какие угрозы несет утечка контактных данных и как злоумышленники могут завладеть аккаунтами или переоформить SIM-карту.

Почему номер телефона так интересует киберпреступников?

Хотя сам по себе мобильный номер имеет ограниченные возможности, злоумышленники рассматривают его как ключ к вашему повседневному онлайн-пространству, пишет 24 Канал. Это своеобразная отправная точка для других атак и мошенничеств из-за его связи с остальной частью вашей цифровой жизни.

Специалисты выделяют несколько основных сценариев, по которым действуют кибермошенники, получив мобильный номер жертвы:

Поиск личных данных. Преступник пытается связать телефон с конфиденциальной информацией: именем и фамилией, профилями в социальных сетях, мессенджерами или записями, оказавшимися в открытом доступе в результате утечек баз данных. Главная цель таких действий – как можно лучше изучить человека и создать убедительную ловушку.

Преступник пытается связать телефон с конфиденциальной информацией: именем и фамилией, профилями в социальных сетях, мессенджерами или записями, оказавшимися в открытом доступе в результате утечек баз данных. Главная цель таких действий – как можно лучше изучить человека и создать убедительную ловушку. Мошенничество через звонки, SMS и мессенджеры. Злоумышленники выдают себя за сотрудников банка, курьерской службы, представителей технической поддержки или знакомых. Таким образом они выманивают пароли, коды подтверждения, личную или финансовую информацию либо заставляют перейти по вредоносной ссылке.

Злоумышленники выдают себя за сотрудников банка, курьерской службы, представителей технической поддержки или знакомых. Таким образом они выманивают пароли, коды подтверждения, личную или финансовую информацию либо заставляют перейти по вредоносной ссылке. Захват учетных записей. Многие онлайн-платформы используют мобильный номер для авторизации, восстановления пароля или проверки личности. Жертва может получить код подтверждения, а через несколько секунд посторонний контакт пишет с просьбой переслать эти цифры из-за якобы ошибочной отправки. В этот момент мошенник пытается завладеть чужой учетной записью.

Многие онлайн-платформы используют мобильный номер для авторизации, восстановления пароля или проверки личности. Жертва может получить код подтверждения, а через несколько секунд посторонний контакт пишет с просьбой переслать эти цифры из-за якобы ошибочной отправки. В этот момент мошенник пытается завладеть чужой учетной записью. Угон номера (SIM swapping). Мошенник убеждает оператора мобильной связи в том, что именно он является настоящим владельцем номера, и добивается переноса номера на другую SIM-карту. Если замысел удается, мошенник начинает получать все звонки и SMS-сообщения. При таком развитии событий злоумышленнику больше не нужно выманивать коды подтверждения, ведь они приходят ему напрямую.

Как защитить свой номер от кибератак

Чтобы минимизировать риски и сохранить контроль над своими аккаунтами, эксперты советуют соблюдать простые правила цифровой гигиены.