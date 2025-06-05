Какие функции получил Telegram после обновления

Последнее обновление принесло в Telegram возможность отправлять личные сообщения прямо в каналы, также появилась возможность обрезать голосовые сообщения для пользователей голосовых сообщений и отправлять фото в высоком качестве.

Telegram получил большое обновление, которое добавило сразу несколько новых функций. Владельцы каналов теперь могут принимать личные сообщения от подписчиков, не раскрывая при этом свои контакты, рассказывает 24 Канал. Для администраторов эти обращения отображаются отдельно от личной переписки.

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Опция активируется вручную в настройках канала – после активации на панели появляется соответствующая кнопка. Чтобы избежать злоупотреблений, авторы могут сделать каждое обращение платным.

В группах с несколькими темами навигация между темами стала удобнее – теперь переключение происходит с помощью вкладок в верхней части экрана вместо боковой панели.

Также теперь теперь перед отправкой голосовых сообщений можно обрезать все лишнее, например шумы, или моменты где вы отвлеклись от темы. Для этого во время записи нужно провести пальцем вверх к значку замка. Это позволит продолжить запись даже после нежелательных фрагментов и убрать ненужные части аудио. Аналогично можно ставить на паузу и возобновлять запись голосовых и видеосообщений.

Еще одно нововведение – возможность отправлять фото в высоком качестве. Ранее Telegram предлагал только два варианта: оригинал или сжатый файл. Теперь появился промежуточный вариант: изображение с разрешением в четыре раза больше оптимизированного, при этом каждое такое фото потребляет 0,5 МБ трафика. Функция доступна во встроенном редакторе фото.

Пользователи Telegram на iOS теперь могут отправлять медиафайлы напрямую в редактор сторис через кнопку "Поделиться". Кроме того, опросы теперь могут содержать до 12 вариантов ответа, а результаты можно сохранять в избранное для дальнейшего просмотра или распространения в других чатах.

Подробнее обо всех изменениях, которые принесло последнее обновление приложения, можно прочитать на странице разработчиков.

Кстати, недавно Павел Дуров заявил, что после договоренности с xAI в Telegram появится ИИ чат-бот Grok. Grok сможет модерировать чаты, проверять достоверность, создавать сводки и отвечать на вопросы, но пока соглашение с xAI еще не завершено, хотя договоренности достигнуты в принципе.