Мини-компьютер, наушники, часы и колонка – все, что показала Xiaomi на презентации

Компания Xiaomi перенесла свою презентацию с 1 на 11 декабря. Главной звездой были, конечно, новые смартфоны, но кроме них показали несколько других интересных гаджетов.

24 канал собрал все самое интересное из презентации. Как и предсказывали сливы информации, компания вышла на рынок ПК с компактным компьютером, однако он был всего один, а не два.

Раньше Презентация смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro отменена из-за смерти бывшего главы Китая

Xiaomi Mini PC

По своему внешнему виду он сильно напоминает Apple Mac mini.

Xiaomi Mini PC / Фото Xiaomi

Габариты Xiaomi Mini PC составляют 112×112×38 миллиметров, а масса (без учета блока питания) – 437 грамм.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, прошедшего несколько этапов подготовки: ЧПУ, пескоструй, анодное окисление.

Внутри Xiaomi Mini PC расположено 12-ядерный процессор Intel Core i5-1240P со встроенной графикой Intel Iris Xe, 16 гигабайтов оперативной памяти DDR4 3200 ГГц, SSD-накопитель PCI-E 4.0 NVMe объемом 512 гигабайтов , модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, 3,5-мм аудиовыход, два разъема HDMI 2.1, по одному USB 3.0 Gen2 и USB 2.0, а также 2,5-гигабитный LAN.

со встроенной графикой Intel Iris Xe, оперативной памяти DDR4 3200 ГГц, SSD-накопитель PCI-E 4.0 NVMe объемом , модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, 3,5-мм аудиовыход, два разъема HDMI 2.1, по одному USB 3.0 Gen2 и USB 2.0, а также 2,5-гигабитный LAN. Максимальная потребляемая мощность – 100 Ватт.

Операционная система – Windows 11 Home.

Xiaomi Mini PC будет продаваться в Китае за 3699 юаней (около 530 долларов).

Xiaomi Watch S2

Часы Xiaomi Watch S2 представлены в двух вариантах – 42 и 46 миллиметров . Первый оснащен экраном диагональю 1,32 дюйма, второй – 1,43 дюйма.

. Первый оснащен экраном диагональю 1,32 дюйма, второй – 1,43 дюйма. Тип матрицы – AMOLED, разрешение 466×466 пикселей.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, экран защищен сапфировым стеклом, предусмотрена защита от воды по стандарту ATM 5.

Часы могут измерять пульс, уровень кислорода в крови, а также процент жира и мышц в организме.

Имеются встроенные модули GPS, NFC и Bluetooth 5.2, а благодаря микрофону и динамику можно использовать Xiaomi Watch S2 для общения по голосовой связи.

Заряда хватает на неделю-полторы.



Xiaomi Watch S2 / Фото Xiaomi

Часы продаются в Китае по цене от 999 до 1299 юаней.

Xiaomi Buds 4

Новые наушники имеют систему активного шумоподавления и представляют собой урезанную версию модели Buds 4 Pro, появившуюся в продаже в августе этого года. Они получили дизайн, отдаленно напоминающий AirPods, только с чуть более закругленными формами. Зарядный кейс тоже обтекаемый.



Xiaomi Buds 4 / Фото Xiaomi

Форм-фактор Xiaomi Buds 4 – вставные затычки без силиконовых амбушюр.

В каждый наушник встроены микрофоны для обеспечения работы активного шумодава и общения по голосовой связи.

Поддерживается объемное звучание, режим прозрачности и поддержка аудиоформатов без потери качества (в частности, LHDC 5.0).

Время автономной работы от одной зарядки – до 6 часов , а в случае использования зарядного кейса – до 30 часов .

, а в случае использования зарядного кейса – . Наушники можно подключить одновременно к двум устройствам.

Модель Xiaomi Buds 4 уже появилась в продаже в Китае по цене 699 юаней.

Доступны три цвета: белый, бледно-зеленый и чёрный.

Xiaomi Sound Pro

Беспроводная колонка Xiaomi Sound Pro оснащена системой из 4 динамиков, обеспечивающих объемное звучание (в том числе сабвуфер в нижней части корпуса).



Xiaomi Sound Pro / Фото Xiaomi

Верхняя часть корпуса полупрозрачная, со встроенной подсветкой, которая визуализирует музыку мягкой пульсацией. Колонка подключается к источнику звука с помощью Bluetooth или аудиокабеля, поддерживаются кодеки SBC и AAC.