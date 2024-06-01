Существует несколько причин, почему Homo sapiens появились именно в Африке

Наш вид происходит из Африки, считают ученые. Чтобы это утверждать, они полагаются на археологические находки, сделанные в разных частях континента, сравнивая их с человеческими останками с других континентов, которые датируются периодами значительно ближе к нынешнему времени. Согласно нашим представлениям, зарождение нового вида произошло благодаря совпадению факторов, в частности климата.

Почему

Каждый человек на Земле сегодня может проследить свою родословную до Африки, где современные люди, Homo sapiens, появились по меньшей мере 300 000 лет назад. Наш предок Homo erectus жил не только в Африке, но и в Европе и Азии, как и его вероятный потомок Homo heidelbergensis.

H. heidelbergensis дал начало по меньшей мере трем видам гомининов в разных местах, разделившись на неандертальцев в Евразии, денисовцев в Азии и современных людей в Африке. Почему же H. heidelbergensis дал начало H. sapiens именно в Африке?

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Чтобы ответить на этот вопрос, говорит ученая-генетик Бренна Хенн из Калифорнийского университета в Дэвисе, мы должны сначала исследовать процесс, через который H. sapiens впервые эволюционировал.

В статье 1987 года, опубликованной в журнале Nature, было показано, что вся митохондриальная ДНК современного человека происходит от одной популяции в Африке, которая жила между 200 000 и 150 000 лет назад. Однако Хенн и другие ученые ставят под сомнение идею о том, что только одна популяция дала начало современным людям. Они говорят, что когда начали появляться современные люди, наши предки Homo sapiens были разбросаны в десятках популяций по всей Африке. Это огромный континент с очень разнообразными экосистемами, поэтому эти популяции должны были приспосабливаться к своим специфическим условиям.

В исследовании 2023 года, опубликованном также в журнале Nature, Хенн и ее коллеги выяснили, что, вероятно, по крайней мере две из этих популяций были родоначальниками H. sapiens. Они предположили: несмотря на то, что особи из этих популяций жили отдельно в течение тысячелетий, в определенный момент они все же смешались, создав новую основополагающую популяцию, которая в конце концов стала нашим видом.

Хенн предположила, что экологическое разнообразие африканского континента и дальнейшее смешивание многочисленных популяций может быть тем, что позволило современному человеку эволюционировать.

Поскольку у нас было все это генетическое и поведенческое разнообразие, именно оно способствовало созданию сложного комплекса, который позволил Homo sapiens стать тем, кем они есть,

– сказала она.

Кертис Мариан, профессор палеоантропологии и заместитель директора Института происхождения человека при Университете штата Аризона, говорит, что ученые до сих пор не могут прийти к согласию относительно того, какая из этих двух теорий права. Но он считает любую из них более приемлемой, чем более новую панафриканскую гипотезу, которая утверждает, что люди эволюционировали одновременно на всем африканском континенте.

"Это не вписывается ни в одну из имеющихся у нас теорий о том, как происходит эволюция", – сказал он. Ученый соглашается с Бренной Хенн, что огромный размер Африки, вероятно, создал генетическое разнообразие, которое позволило развиться современным людям с их развитым познанием и социальным сотрудничеством.

Чем больше генетических вариаций, тем выше вероятность того, что появится что-то интересное,

– добавляет он.

Хотя Европа и Азия вместе взятые также огромные, он сказал, что теплый климат Африки мог бы дать H. sapiens преимущество. Ледниковые периоды, которые случаются каждые 100 000 лет, замуровали бы евразийских гоминидов льдом, тогда как африканские H. sapiens не потеряли бы значительной части своего ареала в течение этих периодов. Имея более связанный ареал, H. sapiens имели больше возможностей для диверсификации и больше доступа друг к другу, что способствовало большему генному обмену.

Мариан подчеркнул, что все это очень теоретически, и еще многое предстоит выяснить, например, какая популяция (или популяции) развилась в современных людей и сыграл ли язык роль в когнитивном развитии современных людей.