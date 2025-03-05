На Поле почетных захоронений во Львове появилась электронная навигационная система

Львовский городской совет вместе с IT-компанией GlobalLogic запустила цифровую навигационную систему, которая помогает найти захоронения на Поле почетных захоронений во Львове. Системой уже воспользовались около 1000 посетителей.

Как это работает

Информационный центр на Поле почетных захоронений во Львове заработал еще в октябре 2024 года. Менеджеры центра помогают посетителям ориентироваться на территории кладбища и находить захоронения. Однако, чтобы упростить процесс музей "Лычаковское кладбище" совместно с GlobalLogic Ukraine и Львовским городским советом создали электронную базу и цифровую навигационную систему. Она представлена большим экраном, который позволяет увидеть план Поля и найти нужную могилу, пишет 24 Канал.

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Поле почетных захоронений чрезвычайно важно для всех нас. К сожалению, оно увеличивается ежедневно. Чтобы облегчить навигацию на территории Поля, посетители могут воспользоваться мультимедийной доской и найти место захоронения по фамилии или имени Героя. После этого система прокладывает маршрут к захоронению,

– говорит Елена Гунько, заместитель директора департамента экономического развития по вопросам цифровой трансформации во Львовском городском совете.

Программное обеспечение для цифровой навигационной доски разработали инженеры компании GlobalLogic Ukraine. Система также впоследствии будет предоставлять визуальные материалы мемориального комплекса, который планирует создать Львовский городской совет.



Информационный центр Поля почетных захоронений во Львове / Фото GlobalLogic Ukraine

"Информационный центр стал важным шагом в сохранении памяти о погибших воинах и создании надлежащих условий для родных и близких во время посещения захоронений. Мы ценим возможность быть частью этого чрезвычайно важного социального проекта", – прокомментировал Игорь Костив, младший вице-президент по инжинирингу GlobalLogic Ukraine.



Павел Богайчик и Игорь Костив рядом с экраном информационной системы / Фото GlobalLogic Ukraine

Кроме того, участие в создании приняли студенты Межрегионального высшего профессионального училища автомобильного транспорта и строительства. Они помогли создать конструкцию для интерактивной доски и сделали ее использование удобным, рассказал Павел Богайчик, директор музея "Лычаковское кладбище".