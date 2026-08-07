Цифровизация вблизи фронта: как Лозовская община стала лидером в области кибербезопасности в Харьковской области

CDTO Campus и "24 Канал" продолжают рассказывать истории цифровых лидеров прифронтовых и временно оккупированных общин. Сейчас они проходят обучение по программе "Цифровая трансформация в сфере государственного управления для общин", которую CDTO Campus реализует в рамках программы EGAP. Обучение и работа проходят параллельно, поэтому часто то, что разбирают на лекции на этой неделе, уже на следующей становится задачей на рабочем столе.

Третья история – о Лозовской общине в Харьковской области.

Марина Грибиник была в отпуске, когда в город приехала проверка Госспецсвязи. Она вышла на работу одна, чтобы лично сопровождать комиссию. Когда инспектор сел за компьютер в отделе делопроизводства, он сразу заметил фишинговое письмо, которое пролежало непрочитанным уже более часа. Спросил, почему его не открыли. Услышал: "Он выглядел подозрительно, поэтому мы оставили его для проверки специалистам".

В этот момент я поняла: наши тренинги по кибергигиене работают. Люди не просто прослушали обучение – они изменили свое поведение. Для меня это был один из самых приятных профессиональных моментов,

– говорит она.

По результатам той проверки Лозовскую общину отметили как одну из сильнейших в Харьковской области в сфере кибербезопасности.

Марина возглавляет отдел цифровой трансформации и компьютерного обеспечения Лозовской Рады уже шесть лет. До полномасштабного вторжения в общине проживало около 90 тысяч человек, сейчас – 76 тысяч. За эти годы город принял почти 20 тысяч внутренне перемещенных лиц, около 14 тысяч из них остаются здесь сегодня. Лозовая стала не только прифронтовым городом, но и убежищем для людей, спасавшихся от боевых действий в районах, расположенных еще ближе к фронту.



Марина Грибиник / Фото CDTO Campus

Ее работа – сделать так, чтобы цифровые сервисы работали стабильно даже тогда, когда община живет под постоянной угрозой обстрелов. Кибербезопасность, электронные услуги, вся цифровая инфраструктура городского совета – все это входит в сферу ее ответственности. За последние два года ЦПАУ получил статус "Дія.Центра", появилась электронная очередь, открылась паспортная станция для оформления ID-карт и загранпаспортов. Житель может решить свои вопросы в одном месте, быстро и без лишних шагов.

Но если до полномасштабного вторжения цифровизация ассоциировалась прежде всего с развитием сервисов, то теперь она стала инструментом устойчивости. Значительная часть переговоров и встреч с международными партнерами и донорами проходит онлайн, и задача Марины – обеспечить качественную связь, возможность удаленного участия, непрерывную коммуникацию независимо от того, что происходит за окном.

На обучение в CDTO Campus она пришла с конкретным критерием: "Я не люблю учиться ради сертификата. Для меня важно, чтобы знания можно было применить уже на следующий день". Именно это и стало главным в CDTO Campus – не абстрактная теория, а инструменты, которые можно сразу использовать.

Очень часто после занятий возвращаешься домой уже с готовыми решениями,

– говорит она.

Особенно ценным стало общение с коллегами из разных уголков Украины, чьи сообщества различаются по масштабу и контексту, но сталкиваются с очень похожими вызовами. Это помогает не изобретать решения с нуля, а опираться на опыт тех, кто уже прошел через нечто подобное.

В планах – хаб цифровых навыков для людей старшего возраста, где можно бесплатно научиться пользоваться электронными сервисами, мобильными приложениями и понимать базовые правила цифровой безопасности. И единая цифровая экосистема услуг общины – пространство, где житель вводит запрос и сразу видит, куда обратиться, какие документы нужны, сколько времени занимает процедура и можно ли сделать все онлайн. Пока что ресурсов на это не хватает. Но Марина уже знает, как это должно выглядеть. И это уже половина дела.