Оказалось, что использование цифровых технологий не ведет к "цифровой деменции", а наоборот

Ученые из Техасского университета в Остине и Университета Бейлора проанализировали десятки научных публикаций и пришли к выводу: использование цифровых технологий в пожилом возрасте связано с пониженным риском развития деменции и замедлением когнитивного старения.

Исследование опровергает распространенную гипотезу о "цифровой деменции", которая предполагает, что чрезмерное использование цифровых устройств (смартфонов, планшетов, компьютеров) может приводить к ухудшению когнитивных функций, особенно памяти, концентрации и эмоциональной регуляции, информирует 24 Канал.

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Метаанализ, проведенный Джаредом Бенджем и Майклом Скаллином, охватил 57 наблюдаемых поперечных и долговременных исследований, отобранных из баз данных Medline, PsycInfo, CINAHL, Science Direct, Scopus, Cochrane Library, ProQuest и Web of Science.

Всего в исследованиях принимали участие почти 411 500 человек (средний возраст на момент включения – 68,7 года; 53,5% – женщины), а период наблюдения колебался от одного до 18 лет (медиана – 6,2 года). Результаты опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

В рамках метаанализа было установлено, что использование цифровых технологий ассоциируется с пониженным риском когнитивных нарушений и деменции (соотношение шансов 0,42; p < 0,0001), а также сниженной скоростью когнитивного ухудшения со временем (hazard ratio 0,74; p < 0,0001).

Эти связи оставались статистически значимыми даже после корректировки на демографические и социально-экономические факторы, общее состояние здоровья и уровень когнитивного резерва.

Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования для установления причинно-следственных связей, выяснения механизмов влияния, а также для понимания, как именно типы технологий и время их использования могут влиять на состояние когнитивного здоровья.

Ранее ученые обнаружили, что вид наших лиц может зависеть от нашего имени. Алгоритмы машинного обучения обнаружили большее сходство между фотографиями лиц взрослых с одинаковыми именами, тогда как у детей такого соответствия не наблюдалось.