Исследование опровергает распространенную гипотезу о "цифровой деменции", которая предполагает, что чрезмерное использование цифровых устройств (смартфонов, планшетов, компьютеров) может приводить к ухудшению когнитивных функций, особенно памяти, концентрации и эмоциональной регуляции, информирует 24 Канал.
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Метаанализ, проведенный Джаредом Бенджем и Майклом Скаллином, охватил 57 наблюдаемых поперечных и долговременных исследований, отобранных из баз данных Medline, PsycInfo, CINAHL, Science Direct, Scopus, Cochrane Library, ProQuest и Web of Science.
Всего в исследованиях принимали участие почти 411 500 человек (средний возраст на момент включения – 68,7 года; 53,5% – женщины), а период наблюдения колебался от одного до 18 лет (медиана – 6,2 года). Результаты опубликованы в журнале Nature Human Behavior.
В рамках метаанализа было установлено, что использование цифровых технологий ассоциируется с пониженным риском когнитивных нарушений и деменции (соотношение шансов 0,42; p < 0,0001), а также сниженной скоростью когнитивного ухудшения со временем (hazard ratio 0,74; p < 0,0001).
Эти связи оставались статистически значимыми даже после корректировки на демографические и социально-экономические факторы, общее состояние здоровья и уровень когнитивного резерва.
Ранее ученые обнаружили, что вид наших лиц может зависеть от нашего имени. Алгоритмы машинного обучения обнаружили большее сходство между фотографиями лиц взрослых с одинаковыми именами, тогда как у детей такого соответствия не наблюдалось.