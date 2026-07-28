Ученые обнаружили загадочный цикл глобальных катастроф на Земле: что его поддерживает

Наша планета имеет свой ритм, и он выглядит довольно угрожающе. Новое исследование доказывает, что самые масштабные катастрофы в истории Земли – от массовых вымираний до гигантских извержений вулканов – происходят с определенной периодичностью, как по расписанию.

График глобальных потрясений

В течение десятилетий научное сообщество спорило, являются ли большие геологические бедствия случайными, или они подчиняются скрытому закону. Геолог Нью-Йоркского университета Майкл Рампино проанализировал 89 ключевых событий за последние 260 миллионов лет, используя современные методы радиоизотопной датировки. Результаты анализа, опубликованные в журнале Evolving Earth, подтвердили существование четкого цикла продолжительностью примерно 27,5 миллиона лет.

В этот "график" вписываются не только массовые вымирания морских и наземных видов, но и колоссальные излияния лавы, кислородное голодание океанов и резкие колебания уровня моря.

Эти идеи все еще находятся вне мейнстрима современной геологии, однако они могут стать первыми шагами к концептуальному прорыву, признающему глобальную корреляцию основных геологических событий,

– прокомментировал геолог Майкл Рампино.

Исследование показывает, что катастрофы не являются изолированными случаями. Например, вымирание динозавров 66 миллионов лет назад совпало не только с ударом астероида, образовавшего кратер Чиксулуб диаметром 200 километров, но и с масштабной вулканической активностью на территории современной Индии. Подобные совпадения исследователи заметили и в других периодах: обширное вымирание в конце Пермского периода 252 миллиона лет назад также сопровождалось извержениями Сибирских трапов.

Космический дирижер или земной механизм?

Ученые выделяют две основные версии происхождения этого загадочного пульса:

Первая сосредоточена на внутренних процессах: гигантские потоки горячей породы в мантии Земли могут подниматься к поверхности с определенной периодичностью, провоцируя тектонические сдвиги и всплески вулканизма.

Вторая гипотеза, которую Рампино отстаивает еще с 1980-х годов, выводит причины катастроф за пределы нашей планеты. Солнечная система при движении вокруг центра Галактики периодически пересекает ее срединную плоскость. Эти "встречи" проходят примерно каждые 32 миллиона лет. Прохождение через густые зоны звезд и газовых облаков может гравитационно возмущать кометы в облаке Оорта, отправляя его в сторону Земли. Несмотря на то, что прямых доказательств пока нет, статистическая связь между движением в Млечном Пути и земными апокалипсисами выглядит слишком убедительной, чтобы ее игнорировать.

Сходство астрономических и геологических периодичностей указывает на перспективу определенного внеземного воздействия на главные геологические события,

– добавил Майкл Рампино.

Также существует экзотическая теория о влиянии темной материи. Некоторые физики предполагают, что Земля может накапливать частицы темной материи при пересечении галактического диска. Аннигиляция этих частиц в ядре планеты способна выделять множество тепла, что становится пусковым крючком для глобальных геологических процессов.

Хотя это остается предметом дискуссий, обнаруженный 27-миллионный цикл заставляет ученых по-новому взглянуть на место нашей планеты в космическом пространстве.