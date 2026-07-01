США сняли экспортные ограничения с ИИ-моделей Anthropic: чем завершился трехнедельный конфликт

Министерство торговли США официально отменило экспортный контроль в отношении передовых моделей искусственного интеллекта Claude Fable 5 и Mythos 5 от компании Anthropic. Это решение положило конец напряженному трехнедельному противостоянию, возникшему из-за опасений правительства по поводу национальной безопасности.

Как сообщает Cyber Security News Feed, точку в этой беспрецедентной истории поставил министр торговли США Говард Лутник. В своем официальном письме от 30 июня 2026 года, адресованном директору по вычислениям Anthropic Тому Брауну, он подтвердил полное снятие ограничений на распространение технологий компании.

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Почему возник конфликт между властями США и Anthropic?

Напряженность в отношениях между стартапом Anthropic, который в настоящее время готовится к IPO, и американскими властями обострилась после принципиального отказа компании. Разработчики не захотели разрешить военным США использовать свои ИИ-модели для внутренней слежки и создания полностью автономных систем вооружения. После этого правительство внесло Anthropic в список компаний, деятельность которых ограничена по соображениям национальной безопасности.

Впоследствии, уже после выпуска Mythos 5 и Fable 5, модели были внезапно отключены по приказу правительства США, хотя с момента запуска прошло всего несколько дней. Хотя сначала никто не понимал причин, и поэтому в сети ходило немало предположений и слухов, впоследствии министр торговли США Говард Лутник прямо заявил, что ограничения были введены из-за опасений, что эти инструменты попадут в руки спецслужб и разведок недружественных стран, в частности Китая и России.

Решение правительства заблокировать модели вызвало волну возмущения в ИТ-сообществе. Более 80 ведущих экспертов и руководителей компаний в сфере кибербезопасности подписали открытое письмо в Министерство торговли США с призывом отменить эти ограничения. Они подчеркнули, что код моделей выполняется на территории США и фактически не экспортируется при облачном доступе иностранных пользователей.

Что такое Claude Fable 5 и Mythos 5 и как работала "лазейка"?

Это передовые крупные языковые модели, способные не только поддерживать разговор на уровне эксперта, но и писать программный код значительно лучше, чем конкуренты, анализировать системы, искать баги и уязвимости и решать сложные логические задачи. Именно из-за их высокой мощности правительство США применило к ним механизм экспортного контроля, который обычно используется в отношении оружия. Одна из теорий гласила, что Fable 5 в ходе тестов смогла взломать почти все защищенные военные системы правительства, поэтому в Пентагоне опасались, что их данные теперь находятся под угрозой.

До введения запрета Anthropic запустила закрытую программу Project Glasswing. В ее рамках около 200 организаций (в частности, банки, технологические гиганты и компании по кибербезопасности) тестировали предварительную версию модели – Mythos Preview. Эта нейросеть обнаружила тысячи критических уязвимостей в популярных операционных системах и веб-браузерах.

Когда 12 июня правительство США заблокировало Mythos 5 и Fable 5, запрет формально не коснулся версии Mythos Preview. Благодаря этой лазейке некоторые участники программы (в частности, компании Dragos и Cisco Systems) продолжили использовать ИИ для тестирования систем защиты. В то же время европейские структуры, такие как Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности (ENISA), лишились доступа.

Хронология блокировки и кулуарные переговоры

Противостояние началось 12 июня 2026 года, когда Бюро промышленности и безопасности (BIS) направило компании Anthropic письмо. Ссылаясь на Закон о реформе экспортного контроля 2018 года, ведомство потребовало от компании получать индивидуальную лицензию перед экспортом или передачей моделей Mythos 5 и Fable 5 любому иностранному лицу в мире. Это правило распространялось даже на иностранных сотрудников самой компании.

В ответ Anthropic была вынуждена полностью отключить доступ к обеим моделям для всех пользователей на глобальном уровне, поскольку не было способов быстро настроить территориальные ограничения. Руководство компании назвало такую директиву несоразмерной, отметив, что действия правительства стали следствием недоразумения.

По данным источников, генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи сознательно старался лично не вмешиваться в переговоры с чиновниками Министерства торговли США, чтобы не провоцировать власти из-за своих непростых отношений с правительственными чиновниками. Основным переговорщиком со стороны правительства по вопросам кибербезопасности выступал Шон Кернкросс. По данным телеканала CNBC, окончательное решение стало результатом интенсивных закрытых переговоров между Anthropic и администрацией Трампа.

Компромисс: на каких условиях сняли ограничения?

Первые шаги к примирению были сделаны 26 июня, когда Говард Лутник частично смягчил ограничения. Доступ к Mythos 5 открыли для утвержденного списка "trusted partners" (надежных партнеров), в который вошли более 100 компаний из списка Fortune 500.

Уже 30 июня Министерство торговли оценило риски утечки технологий и пришло к выводу, что лицензия больше не требуется. Однако Anthropic пришлось взять на себя три серьезных обязательства в сфере безопасности:

проактивно выявлять и устранять риски, связанные с моделями;

сотрудничать с правительством над протоколами и стандартами для Mythos, Fable и будущих релизов;

незамедлительно сообщать о любой вредоносной активности с использованием ее систем.

Министерство четко оставило за собой право восстановить лицензионные требования, если обстоятельства изменятся или компания нарушит эти условия.

Восстановление доступа и последствия для ИИ-индустрии

На своей официальной странице в социальной сети X представители Anthropic подтвердили эту новость и объявили, что начнут восстанавливать доступ с 1 июля. Полный технический масштаб повторного развертывания моделей в настоящее время уточняется.

Журналисты называют эту ситуацию одним из самых драматичных регуляторных конфликтов между разработчиком передового ИИ и федеральными органами экспортного контроля. Жесткий контроль над ИИ-моделями становится новой нормой в США. Например, главный конкурент Anthropic – компания OpenAI – во время выпуска своей модели GPT 5.6 была вынуждена согласовывать с американским правительством абсолютно каждого клиента, получавшего доступ к системе.

Ситуация с Anthropic создает важный прецедент для будущего надзора за выпуском нейросетей. Теперь он будет тесно связан с оценкой рисков кибербезопасности. Исследователям в области безопасности остается наблюдать, превратятся ли новые обязательства по "проактивному выявлению" в публичные отчеты о прозрачности или в соглашения об обмене индикаторами компрометации (IOC) между ИИ-компаниями и федеральными агентствами.