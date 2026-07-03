Anthropic не просто исправила Claude Fable, она его буквально уничтожила

После отмены правительственного запрета компания Anthropic восстановила доступ к своей флагманской модели Claude Fable. Однако радость сообщества была недолгой: из-за чрезмерных мер безопасности искусственный интеллект отказывается выполнять базовые задачи разработчиков, а также демонстрирует значительно худшие результаты.

Какие ограничения были введены для пользователей?

Долгожданное возвращение флагманской нейросети от Anthropic после снятия запрета Министерством торговли США разочаровало сообщество. Как сообщает Bleeping Computer, разработчики с нетерпением ждали появления модели в среде Claude Code и даже массово пополняли балансы для оплаты использования. Однако реальность оказалась гораздо хуже ожиданий.

Смотрите также: США сняли экспортные ограничения с ИИ-моделей Anthropic: чем завершился трехнедельный конфликт

Напомним, что Claude Fable – это самая мощная большая языковая модель (LLM) компании Anthropic, созданная для решения сверхсложных задач в области программирования и аналитики. Opus 4.8 – ее предыдущая, менее производительная версия.

Anthropic открыла доступ к Fable 5 для всех, в том числе для владельцев подписки Max за 100 долларов, но ввела жесткие ограничения:

Использование модели ограничили до 50% от исходного недельного лимита запросов.

Период бесплатного доступа продлится только до 7 июля.

После 7 июля модель полностью перейдет на систему оплаты по факту использования (pay-to-play) через кредиты.

Почему разработчики жалуются на "ослабленный" ИИ?

Настоящим ударом для программистов стало существенное снижение производительности модели. На Reddit пользователи жалуются, что обновленная Fable 5 кажется гораздо слабее. Причина – слишком строгие системы безопасности, которые постоянно переключают пользователя на предыдущую модель Opus 4.8.

Новые защитные барьеры срабатывают при слишком большом количестве задач и возвращают нас к Opus 4.8. Это совсем не та модель, которую заблокировали,

– делится возмущением один из пользователей Reddit.

Проблема коснулась не только настольной версии Claude, но и специального инструмента для программистов Claude Code. Разработчики отмечают, что момент срабатывания защиты максимально очевиден: ИИ прямо сообщает об этом и визуально переключается на Opus. Например, модель отказывается даже искать устаревший код (dead code) без понижения версии.

Для системных программистов работа с Fable 5 стала практически невозможной. Любые запросы, содержащие:

работу с языками C, C++ и Rust;

ссылки на Win32 API;

прямую работу с памятью;

слова "security", "vulnerable", "unsafe" или "hook" в файлах мгновенно приводят к блокировке или откату к предыдущей версии Opus 4.8.

Почему Anthropic сделала модель "параноиком"?

Можно не сомневаться, что Anthropic таким образом перестраховывается после недавнего правительственного блокирования, устанавливая слишком агрессивные фильтры безопасности. После запуска выяснилось, что новая модель слишком мощная – она смогла взломать большинство защищенных военных систем правительства США. К тому же появились слухи, что Китай мог получить доступ к Fable 5.

Из-за этого система часто блокирует даже абсолютно безопасные профессиональные запросы, но при этом почти полностью теряет свой смысл.