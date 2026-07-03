Які обмеження отримали користувачі?

Довгоочікуване повернення флагманської нейромережі від Anthropic після зняття заборони Міністерства торгівлі США розчарувало спільноту. Як повідомляє Bleeping Computer, розробники з нетерпінням чекали на появу моделі в середовищі Claude Code та навіть масово поповнювали баланси для оплати використання. Проте реальність виявилася набагато гіршою за очікування.

Дивіться також США зняли експортні обмеження з ШІ-моделей Anthropic: чим завершився тритижневий конфлікт

Нагадаємо, що Claude Fable – це найпотужніша велика мовна модель (LLM) компанії Anthropic, створена для вирішення надскладних завдань із програмування та аналітики. Opus 4.8 – її попередня, менш продуктивна версія.

Anthropic відкрила доступ до Fable 5 для всіх, зокрема й для власників підписки Max за 100 доларів, але ввела жорсткі ліміти:

Використання моделі обмежили до 50% від початкового тижневого ліміту запитів.

Період безкоштовного доступу триватиме лише до 7 липня.

Після 7 липня модель повністю перейде на систему оплати за фактичне використання (pay-to-play) через кредити.

Чому розробники скаржаться на "понерфлений" ШІ?

Справжнім ударом для програмістів стало суттєве зниження продуктивності моделі. На Reddit користувачі скаржаться, що відновлена Fable 5 здається набагато слабшою. Причина – надто суворі системи безпеки, які постійно перемикають користувача на попередню модель Opus 4.8.

Нові захисні бар'єри спрацьовують при занадто великій кількості завдань і повертають нас до Opus 4.8. Це зовсім не та модель, яку заблокували,

– ділиться обуренням один із користувачів Reddit.

Проблема зачепила не лише десктопну версію Claude, а й спеціальний інструмент для програмістів Claude Code. Розробники зазначають, що момент спрацьовування захисту є максимально очевидним: ШІ прямо повідомляє про це та візуально перемикається на Opus. Наприклад, модель відмовляється навіть шукати застарілий код (dead code) без пониження версії.

Для системних програмістів робота з Fable 5 стала практично неможливою. Будь-які запити, що містять:

роботу з мовами C, C++ та Rust;

посилання на Win32 API;

пряму роботу з пам'яттю;

слова "security", "vulnerable", "unsafe" або "hook" у файлах миттєво викликають блокування або відкат до попередньої версії Opus 4.8.

Чому Anthropic зробила модель "параноїком"?

Можна не сумніватися, що Anthropic таким чином перестраховується після нещодавнього урядового блокування, встановлюючи надто агресивні фільтри безпеки. Після запуску виявилось, що нова модель занадто потужна – вона змогла зламати більшість захищених військових систем уряду США. До того ж з'явилися чутки, що Китай міг отримати доступ до Fable 5.

Через це система часто блокує навіть абсолютно безпечні професійні запити, але майже повністю втрачає свій сенс.