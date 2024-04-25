Что-то выбрасывает на Марсе метан, который на Земле является признаком жизни

Марсоход Curiosity нашел кое-что интересное в кратере Гейла. Он фиксирует таинственные выбросы метана, которые появляются только ночью и исчезают днем. В течение многих лет он неоднократно обнаруживал некоторые концентрации этого газа, которые иногда в 40 раз превышали обычный уровень. Но на этот раз речь идет о регулярности.

Ученые все еще пытаются выяснить источник метана на Марсе. Это особенно интересно, поскольку на Земле этот газ производят живые существа. Может ли это свидетельствовать о наличии глубоко под марсианским реголитом какой-то жизни – вопрос открытый.

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Детали

Ученые-планетологи провели серию экспериментов, воссоздав современные условия в кратере Гейла. Они выяснили, что колебания температуры и давления воздуха, вероятно, привели к образованию уплотнения, которое удерживает газы под слоем затвердевшей соли. Эксперименты изначально были призваны проверить, могут ли бактерии, известные как галофилы, выжить в богатой солью среде Марса.

Исследователи предположили, что этот слой мог быть разрушен весом Curiosity, который проезжал по нему, что может объяснить, почему его датчики зафиксировали резкое повышение уровня метана именно в тот момент. Но это не может полностью объяснить странную периодичность всплесков метана, а также то, почему они появляются только ночью.

К сожалению, получить лучшую картину того, как этот газ высвобождается со временем, оказывается сложно. Инструмент Sample Analysis at Mars (SAM) вынужден ограничивать обнаружение метана лишь несколькими попытками в год из-за большого количества других задач, которые возложены на Curiosity.

Эксперименты с метаном являются ресурсоемкими, поэтому мы должны быть очень стратегическими, когда решаем их проводить,

– говорит главный исследователь SAM Чарльз Малесспин.

Другими словами, нам придется набраться терпения, пока мы не узнаем больше. Часть работы с метаном, вероятно, придется оставить будущим космическим аппаратам, которые больше сосредоточатся на ответах на эти конкретные вопросы.