Учені все ще намагаються з'ясувати джерело метану на Марсі. Це особливо цікаво, оскільки на Землі цей газ виробляють живі істоти. Чи може це свідчити про наявність глибоко під марсіанським реголітом якогось життя – питання відкрите.

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Вчені-планетологи провели серію експериментів, відтворивши сучасні умови в кратері Гейла. Вони з'ясували, що коливання температури й тиску повітря, ймовірно, призвели до утворення ущільнення, яке утримує гази під шаром затверділої солі. Експерименти спочатку були покликані перевірити, чи можуть бактерії, відомі як галофіли, вижити в багатому на сіль середовищі Марса.

Дослідники припустили, що цей шар міг бути зруйнований вагою Curiosity, який проїжджав по ньому, що може пояснити, чому його датчики зафіксували різке підвищення рівня метану саме в той момент. Але це не може повністю пояснити дивну періодичність сплесків метану, а також те, чому вони з'являються лише вночі.

На жаль, отримати кращу картину того, як цей газ вивільняється з часом, виявляється складно. Інструмент Sample Analysis at Mars (SAM) змушений обмежувати виявлення метану лише кількома спробами на рік через велику кількість інших завдань, які покладені на Curiosity.

Експерименти з метаном є ресурсомісткими, тому ми повинні бути дуже стратегічними, коли вирішуємо їх проводити,

– каже головний дослідник SAM Чарльз Малесспін.

Іншими словами, нам доведеться набратися терпіння, поки ми не дізнаємося більше. Частину роботи з метаном, імовірно, доведеться залишити майбутнім космічним апаратам, які більше зосередяться на відповідях на ці конкретні питання.