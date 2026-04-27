iPhone 18 стоит ждать: вот все, что известно о будущем смартфоне Apple

Apple готовит один из самых необычных запусков iPhone за последние годы. Базовый iPhone 18 могут перенести на 2027 год, но свежая информация о его характеристиках уже привлекла внимание – речь идет о существенном увеличении оперативной памяти и новом мощном процессоре.

Apple входит в новую эпоху после смены руководства: компанию возглавит новый CEO, а вместе с этим могут измениться и подходы к главному продукту бренда – iPhone. Хотя релиз iPhone 18 уже не вызывает сомнений, свежие утечки намекают, что базовая модель может получить заметно более серьезное обновление, чем ожидалось ранее, рассказывает 24 Канал.

В сентябре 2026 года компания планирует показать только iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и свой первый складной iPhone. А обычный iPhone 18 могут перенести на начало 2027 года – этот факт ранее подтвердило издание Bloomberg.

На первый взгляд, это выглядит как плохая новость для тех, кто ждет именно базовую версию, но новая утечка может сделать это ожидание оправданным.

Почему iPhone 18 вдруг стал интереснее?

Аналитик Дэн Нистедт сообщил, что iPhone 18 может получить 12 ГБ оперативной памяти. Для сравнения, в iPhone 17 установлено 8 ГБ, то есть речь идет об увеличении сразу на 50%, пишет Pocket-lint.

Такой объем RAM означает не только лучшую многозадачность, но и более комфортную работу с функциями Apple Intelligence. Чем больше оперативной памяти, тем эффективнее система может работать с фоновыми процессами, сложными приложениями и ИИ-инструментами, которые Apple активно продвигает.

Кроме этого, Нистедт также заявил, что смартфон может получить новый чип A20, созданный по 2-нм техпроцессу. Это должно обеспечить заметный прирост производительности по сравнению с A19, который ожидается в предыдущем поколении.

На фоне глобального дефицита памяти и роста цен на компоненты такой апгрейд выглядит неожиданно. Однако он вполне логичен. На конференции WWDC 2026 Apple, вероятно, наконец подробно покажет новую версию Siri и персонализированные функции Apple Intelligence, которые впервые анонсировали еще на WWDC 2024.

Если компания успеет завершить разработку, обновленную Siri могут выпустить уже в сентябре вместе с iOS 27. Для полноценной работы таких функций дополнительная оперативная память будет очень кстати даже в базовом iPhone.

Подобный шаг Apple уже делала ранее. iPhone 16 Pro имел 8 ГБ RAM, а iPhone 17 Pro получил уже 12 ГБ. Теперь компания может перенести эту практику и на стандартную модель.

Пока до релиза iPhone 18 еще далеко, но если эти слухи подтвердятся, базовая версия может стать значительно интереснее для тех, кто не хочет переплачивать за Pro-модели. Главный вопрос – сможет ли Apple сохранить стартовую цену на уровне 800 долларов.

Что еще мы знаем об iPhone 18?

Кроме слухов о 12 ГБ оперативной памяти и новом процессоре A20, вокруг iPhone 18 уже появилось несколько заметных утечек, касающихся дизайна и цветов.

Одной из главных тем стали новые оттенки для Pro-линейки. Инсайдеры сообщают, что Apple тестирует Light Blue, Dark Gray, Silver и новый акцентный цвет Dark Cherry. Именно темно-вишневый оттенок называют главной "фишкой" поколения – он должен заменить более яркие цвета предыдущих моделей и стать новым фирменным стилем Pro-версий, рассказывает MacRumours.

Также Apple может отказаться от классического черного цвета в пользу более мягкого Dark Gray, а Light Blue будет напоминать знакомый пользователям Sierra Blue.

Еще одна важная утечка касается дизайна. По предварительным данным, iPhone 18 Pro Max сохранит общий стиль предшественника, но получит меньший Dynamic Island, что позволит освободить больше места на дисплее. TechRadar также предполагает частичный переход к Face ID под экраном, хотя полностью скрыть систему Apple, вероятно, сможет лишь в следующих поколениях.

Кроме того, сообщается, что смартфон может иметь немного толще корпус из-за большего аккумулятора и более целостный дизайн задней панели без выраженного двухцветного оформления.

Отдельное внимание привлекает и первый складной iPhone, который могут показать вместе с Pro-моделями уже осенью 2026 года. Именно поэтому базовый iPhone 18, по слухам, могут перенести на начало 2027-го.