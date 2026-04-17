Какими будут цвета iPhone 18 Pro и Pro Max – утечка деталей

В сети появились новые подробности о цветах iPhone 18 Pro. Среди них необычный оттенок Dark Cherry, а также информация о дизайне и складном iPhone.

Компания Apple может представить новую палитру цветов для iPhone 18 Pro и его версии Pro Max. По данным источников, знакомых с цепью поставок, главным новым оттенком станет Dark Cherry – глубокий темно-красный цвет, ближе к винному, чем к ярко-красному. Об этом пишет Macworld.

Смотрите также Встречайте первые рендеры складного iPhone Ultra, а также данные об аккумуляторе и толщине

Какие цвета готовит Apple для iPhone 18 Pro?

Ранее инсайдеры, в частности Марк Гурман, сообщали о возможном красном варианте, но новая информация указывает, что он будет значительно сдержаннее предыдущих ярких цветов.

В общем Apple тестирует четыре варианта для Pro-моделей:

– светло-голубой, подобный текущему Mist Blue

– Dark Cherry – основной новый цвет

– темно-серый

– серебряный, близкий к нынешнему поколению

В то же время окончательный набор еще не утвержден. Поскольку устройство не перешло в массовое производство, компания может изменить палитру или отказаться от одного из вариантов.

Отдельно появились детали о складном iPhone, который может получить название iPhone Ultra. Для него готовят более сдержанные цвета – серебряный, белый и индиго, без ярких вариантов.

Также источник подтверждает ряд слухов о дизайне складного смартфона. Ему приписывают две основные камеры, фронтальную камеру на внешнем экране и еще одну – внутри. В разложенном виде устройство будет напоминать формат iPad mini, а толщина составит примерно 4,7 мм, что тоньше iPhone Air.

Что касается самого iPhone 18 Pro, ожидается обновленный дизайн с меньшей Dynamic Island, что освободит больше места на экране. Также сообщается о возможных изменениях в производстве, которые позволят лучше совместить цвет корпуса и рамки.

Как пишет 9to5mac, презентация новых моделей ожидается в сентябре 2026 года, хотя складной iPhone может выйти позже. Другие версии линейки, по слухам, появятся уже в 2027 году.