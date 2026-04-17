Компанія Apple може представити нову палітру кольорів для iPhone 18 Pro та його версії Pro Max. За даними джерел, знайомих із ланцюгом постачання, головним новим відтінком стане Dark Cherry – глибокий темно-червоний колір, ближчий до винного, ніж до яскраво-червоного. Про це пише Macworld.

Дивіться також Зустрічайте перші рендери складаного iPhone Ultra, а також дані про акумулятор і товщину

Які кольори готує Apple для iPhone 18 Pro?

Раніше інсайдери, зокрема Марк Гурман, повідомляли про можливий червоний варіант, але нова інформація вказує, що він буде значно стриманішим за попередні яскраві кольори.

Загалом Apple тестує чотири варіанти для Pro-моделей:

– світло-блакитний, подібний до поточного Mist Blue

– Dark Cherry – основний новий колір

– темно-сірий

– срібний, близький до нинішнього покоління

Водночас остаточний набір ще не затверджений. Оскільки пристрій не перейшов у масове виробництво, компанія може змінити палітру або відмовитися від одного з варіантів.

Окремо з’явилися деталі про складний iPhone, який може отримати назву iPhone Ultra. Для нього готують більш стримані кольори – срібний, білий та індиго, без яскравих варіантів.

Також джерело підтверджує низку чуток про дизайн складного смартфона. Йому приписують дві основні камери, фронтальну камеру на зовнішньому екрані та ще одну – всередині. У розкладеному вигляді пристрій нагадуватиме формат iPad mini, а товщина становитиме приблизно 4,7 мм, що тонше за iPhone Air.

Що стосується самого iPhone 18 Pro, очікується оновлений дизайн із меншою Dynamic Island, що звільнить більше місця на екрані. Також повідомляється про можливі зміни у виробництві, які дозволять краще поєднати колір корпусу та рамки.

Як пише 9to5mac, презентація нових моделей очікується у вересні 2026 року, хоча складний iPhone може вийти пізніше. Інші версії лінійки, за чутками, з’являться вже у 2027 році.