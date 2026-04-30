Цветочная луна взойдет уже в мае: почему она называется именно так

Май 2026 года готовит для поклонников астрономии очередное полнолуние прямо в первый день месяца. Согласно традиции, оно имеет собственное уникальное название. Если прошлое полнолуние называлось "Червячным", то это получило название "Цветочное". Объясняем, почему именно так и какие есть альтернативы.

Почему майское полнолуние получило такое поэтическое название?

Первое полнолуние последнего месяца весны в 2026 году приходится на 1 мая. Своего пика оно достигнет в 17:23 по Гринвичу, что для жителей Украины соответствует 20:23 по киевскому времени. Это событие традиционно известно под названием "Цветочная Луна", которая прочно укоренилась в народных календарях Северного полушария, пишет 24 Канал.

Происхождение такого наименования связано с наблюдениями коренных американских народов, в частности алгонкинов, которые связывали фазы Луны с изменениями в окружающей среде. Май – это время, когда природа окончательно просыпается, а ландшафты покрываются ковром из диких цветов, что и дало толчок к созданию такого названия, отмечает Time and Date.

Другие названия

Однако Цветочный месяц – это не единственное имя для майского полнолуния. Различные культуры, опираясь на собственный быт и наблюдения за животными и сельским хозяйством, придумывали свои варианты.

Например, народы кри называли это явление Луной откладывания яиц или Лягушачьим месяцем, подчеркивая активность фауны в этот период, сообщает Star Walk

В традициях дакота и лакота встречаются названия Луна посева или Луна зеленых листьев.

Оглала называли это время периодом, когда пони сбрасывают свою зимнюю шерсть.

Европейские традиции не менее богаты на интересные названия. Англосаксы именовали майское полнолуние Молочным месяцем. Это название происходит от староанглийского слова "Rimilcemona", что буквально означало месяц трехразового доения. Именно в мае коровы имели настолько сочную и богатую траву, что крестьянам приходилось доить их трижды в день.

Кельтские и средневековые английские источники также упоминают такие варианты, как Заячий месяц, Луна матерей или Травяной месяц.

Каким будет полнолуние в мае 2026 года

В этом году Цветочная Луна будет иметь важную астрономическую особенность – она будет микролуной, пишет BBC. Это явление происходит, когда полнолуние совпадает с пребыванием спутника в апогее – точке орбиты, наиболее удаленной от Земли. Из-за этого Луна будет выглядеть примерно на 5 процентов меньше и на 10 процентов тусклее, чем обычно. Хотя невооруженным глазом такую разницу заметить сложно, она становится очевидной на фотоснимках.

Расстояние от Земли до Луны в апогее составляет около 406 000 километров, тогда как во время суперлуния, когда спутник максимально приближен, оно сокращается до 363 000 километров.

В мае нас ждет двойное полнолуние

Кроме визуальных параметров, май 2026 года отметится редким явлением – двойным полнолунием, как показывает EarthSky. Поскольку лунный цикл длится примерно 29,5 суток, а первое полнолуние произойдет в самом начале месяца, 31 мая взойдет еще одно полнолуние, которое называют Голубой луной. Оба эти события будут микролуниями.

С астрономической точки зрения 1 мая Луна будет находиться в созвездии Весов. Наблюдатели смогут увидеть рядом со спутником яркие звезды. Так, накануне полнолуния, 30 апреля, Луна пройдет возле Спики – самой яркой звезды созвездия Девы, а уже 4 мая она приблизится к Антаресу, который называют сердцем Скорпиона.