Сплошная проблема: Cybertruck оказался не лучшей машиной для поездки к Полярному кругу

Дальнее путешествие — это испытание для любого автомобиля, а особенно для такого, как Cybertruck. Он подвержен поломкам, деформациям, застреванию в грязи и даже проблемам с зарядкой. Но перспектива всех этих проблем не испугала четырех энтузиастов, которые взяли два пикапа Tesla и отправились из Флориды к Полярному кругу. Спойлер: проблемы не заставили себя ждать.

Долгое путешествие

План смелых путешественников заключается в том, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан и вернуться. Но начальная точка – штат Флорида, поэтому им нужно проехать через все Соединенные Штаты с юга на север, и точно так же пересечь Канаду. А потом обратно.

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Команда состоит из Джастина Демари, известного как "Бородатый Tesla", супругов Tesla-инфлюенсеров Рафаэля Сантони и его партнерши Нэнси, а также инвестора Tesla Гарри Марка. Весь процесс они публикуют на нескольких платформах социальных сетей, где друзья делятся обновлениями по мере того, как зарядные устройства для электромобилей разряжаются, а погода становится холоднее.

Вот так выглядит весь путь к цели:

Прежде чем перейти к тому, что же не так с Cybertruck, стоит напомнить, что Илон Маск обещал, что пикап от Tesla будет способным работать на любой планете, намекая на Марс, а тем более – в любом уголке нашей родной планеты.

На сайте, созданном для освещения путешествия, которое назвали "Арктический киберпоход", наибольшее внимание уделяется вопросу зарядки машин. Авторы рассказывают об этом как о путешествии по инфраструктуре зарядных станций для электромобилей в Северной Америке, что только зарождается. И это, как они говорят, похоже на ночной кошмар.

Джастин Демари снимает видео каждый раз, когда останавливается возле зарядной станции. Его регулярная хроника показывает, насколько тяжелым является преодоление больших расстояний на электромобиле. Он останавливается примерно каждые два-три часа, чтобы подзарядиться. Время и процесс зарядки очень разнятся от остановки к остановке. Фирменные зарядные устройства Tesla – идеальный способ подзарядиться для этого путешествия, но они не всегда доступны. А за определенной точкой на севере их вообще нет.

В одном из эпизодов они находят первую зарядную станцию за почти 250 километров пути. Это единственная "кабинка" на горе, что находится в регионе под названием Юкон, на крайнем северо-западе Канады. Демари говорит, что станция в этот момент занята другим человеком, который неизвестно где, а его автомобиль имеет лишь три процента заряда.

У других путешественников дела обстоят не намного лучше. В видео от 27 августа, снятом в месте, где нет зарядных станций Tesla, а лишь общедоступные универсальные, зрителям показывают, насколько сложно было зарядить машину. Она буквально отказывалась хотя бы начать принимать заряд от станции, не принадлежащей Tesla, заставляя Рафаэля и Нэнси Сантони дрожать от холода на улице. Должна ли машина за более 100 000 долларов так себя вести? Пожалуй, нет. Но им повезло, поскольку удалось зарядиться с пятого раза.

Несмотря на все эти невзгоды, был и приятный момент. На одном из шоссе Аляски группа остановилась, чтобы зарядить обе машины. Там был только один штекер, поэтому они решили соединить пикапы в цепочку и посмотреть, смогут ли они зарядить оба одновременно. Это сработало.

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