Довга подорож

План сміливих мандрівників полягає в тому, щоб побачити Північний Льодовитий океан і повернутися. Але початкова точка – штат Флорида, тож їм потрібно проїхати через усі Сполучені Штати з півдня на північ, і точно так само перетнути Канаду. А потім назад.

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Команда складається з Джастіна Демарі, відомого як "Бородатий Tesla", подружжя Tesla-інфлюенсерів Рафаеля Сантоні та його партнерки Ненсі, а також інвестора Tesla Гарі Марка. Весь процес вони публікують на кількох платформах соціальних мереж, де друзі діляться оновленнями в міру того, як зарядні пристрої для електромобілів розряджаються, а погода стає холоднішою.

Ось так виглядає весь шлях до мети:

Перш ніж перейти до того, що ж не так із Cybertruck, варто нагадати, що Ілон Маск обіцяв, що пікап від Tesla буде здатним працювати на будь-якій планеті, натякаючи на Марс, а тим більше – в будь-якому куточку нашої рідної планети.

На сайті, створеному для висвітлення подорожі, яку назвали "Арктичний кіберпохід", найбільша увага приділяється питанню заряджання машин. Автори розповідають про це як про подорож інфраструктурою зарядних станцій для електромобілів у Північній Америці, що тільки-но зароджується. І це, як вони кажуть, схоже на нічний кошмар.

Джастін Демарі знімає відео щоразу, коли зупиняється біля зарядної станції. Його регулярна хроніка показує, наскільки важким є подолання великих відстаней на електромобілі. Він зупиняється приблизно кожні дві-три години, щоб підзарядитися. Час і процес заряджання дуже різняться від зупинки до зупинки. Фірмові зарядні пристрої Tesla – ідеальний спосіб підзарядитися для цієї подорожі, але вони не завжди доступні. А за певною точкою на півночі їх узагалі немає.

В одному з епізодів вони знаходять першу зарядну станцію за майже 250 кілометрів шляху. Це єдина "кабінка" на горі, що знаходиться в регіоні під назвою Юкон, на крайньому північному заході Канади. Демарі каже, що станція в цей момент зайнята іншою людиною, яка невідомо де, а його автомобіль має лише три відсотки заряду.

У інших мандрівників справи йдуть не набагато краще. У відео від 27 серпня, знятому в місці, де немає зарядних станцій Tesla, а лише загальнодоступні універсальні, глядачам показують, наскільки складно було зарядити машину. Вона буквально відмовлялась хоча б почати приймати заряд від станції, що не належить Tesla, змушуючи Рафаеля та Ненсі Сантоні тремтіти від холоду на вулиці. Чи повинна машина за понад 100 000 доларів так себе поводити? Мабуть, ні. Але їм пощастило, оскільки вдалося зарядитися з п'ятого разу.

Попри всі ці негаразди, був і приємний момент. На одному з шосе Аляски група зупинилася, щоб зарядити обидві машини. Там був лише один штекер, тому вони вирішили з'єднати пікапи в ланцюжок і подивитися, чи зможуть вони зарядити обидва одночасно. Це спрацювало.

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