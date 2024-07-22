Американка разбила Cybertruck, который владелец превратил в пикап с мороженым

Владелец пикапа Cybertruck использовал свою машину для продажи мороженого, но случайная прохожая, мотивы которой до сих пор неизвестны, решила испортить ему бизнес. Она повредила электромобиль, пока внутри было двое детей.

Что случилось?

Даниэль Эррес был дома, когда услышал звук, похожий на разбитие стекла. Его камера Ring также зафиксировала этот звук. Выяснилось, что неизвестная женщина заехала на частную территорию возле дома Эрреса, где стоял его Cybertruck с огромной наклейкой "Cyber Cream Daytona", вышла из своего Dodge Journey и начала бить окна грузовика. Закончив, она вернулась в свою машину и уехала прочь.

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Стоит отметить, что очень больших повреждений машина не получила. Судя по фото, которые доступны в интернете, крепкое стекло Cybertruck выдержало и не разбилось в щепки, но на этом все равно остались хорошо заметные круглые следы от ударов чем-то острым, тогда как на лобовом стекле со стороны водителя можно заметить что-то похожее на большие царапины. Возможно, нападающая использовала отвертку или нож.



Cybertruck после нападения / Фото WHIO 17 TV

По словам Эрреса, на заднем сиденье автомобиля в это время было двое детей, которые испугались и начали плакать.

Полиция нашла и арестовала женщину через несколько минут, идентифицировав ее как 29-летнюю жительницу другого штата. Перед тем, как ее поймали, хулиганка, как сообщается, пошла к соседскому дому на той же улице и опрокинула два баллона с пропаном. Сосед сказал полиции, что женщина кричала на него перед тем, как уехать по дороге.

Судя по этому, Эррес и его машина стали случайными жертвами нападения, а не целенаправленного намерения, направленного конкретно против Cybertruck или его владельца. Полиция выписала женщине повестку, чтобы она явилась в суд по обвинению в уголовном преступлении.

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Бизнес на паузе

Эррес говорит, что повреждение грузовика заставит его закрыть бизнес по развозке мороженого до конца лета. Собственное дело он начал в мае, поэтому успел поработать всего несколько месяцев.

В течение 30 секунд наш бизнес был разрушен,

– говорит он.

Владелец электромобиля также заявил, что никогда не видел женщину до этого инцидента. Он не знает, что могло побудить ее к таким действиям.