Tesla выпустит расширитель запаса хода, но работать он будет только с одним автомобилем

Компания Tesla планирует выпустить специальное устройство, которое будет увеличивать запас хода Cybertruck. Такое удовольствие обойдется в целых 16 000 долларов с обязательным депозитом в 500 долларов.

Что известно

Фактически это просто еще одна батарея, которая будет дополнять уже существующие аккумуляторы машины. Это похоже на дополнительную канистру бензина, которую вы возите с собой в авто, на случай, если бак опустеет.

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Нет ничего удивительного в том, что компания выпускает такой "аксессуар", ведь когда Tesla представила серийную версию Cybertruck, многие были разочарованы дальностью пробега пикапа. Особенно в условиях, когда много лет с момента первого анонса нам обещали значительно больше.

Поэтому позже Tesla объявила, что сделает "расширитель диапазона" доступным для Cybertruck. Этот дополнительный аккумуляторный блок устанавливается в кузове грузовика и занимает около 33% кузова. Согласно анонсу, он увеличит запас хода двухмоторного Cybertruck с 340 миль (547 километров) до более 470 миль (756 километров).



Если вы хотите больший запас хода в вашем Cybertruck, приготовьтесь пожертвовать местом в кузове / Фото Tesla

Компания говорит, что цена, к которой она стремится, будет на уровне 16 000 долларов. Производство начнут "в начале 2025 года".

Пока нет точной информации, будет ли дополнительная батарея съемной, чтобы владельцы, например, могли забрать ее домой и зарядить отдельно, или передать другому Cybertruck. Компания говорит, что "требуется установка в сервисном центре Tesla", а это может означать, что расширитель запаса хода устанавливается только раз и больше не снимается.