Горящий Cybertruck буквально расплавил кости водителя в ужасном инциденте

Трагический случай с Tesla Cybertruck в Техасе вновь привлек внимание к безопасности этого электромобиля. 47-летний Майкл Шихан погиб, когда его Cybertruck съехал в канаву, врезался в бетонную трубу и загорелся, причем огонь был настолько интенсивным, что, по словам адвоката, кости водителя буквально распались.

Этот инцидент, о котором сообщило издание Independent, стал очередным в череде аварий, которые поднимают вопрос о конструктивных недостатках Cybertruck и общей безопасности автомобилей Tesla, рассказывает 24 Канал.

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Событие произошло еще в августе 2024 года, но ужасные детали стали известны только сейчас. Согласно иску, поданным вдовой и родителями Шихана против Tesla, огонь в Cybertruck достиг температуры 5000 ° F (2760 ℃), что привело к "термическому перелому" костей водителя.

В иске также отмечается, что Шихан мог бы выжить, если бы это был любой другой автомобиль, но "дефектный дизайн" Cybertruck запер его внутри, не оставив шансов на спасение.

Дело в том, что после потери питания электронные двери автомобиля не открывались, а внешние ручки вышли из строя. В иске отмечается, что внутренние ручные ручки были "чрезвычайно сложными, чтобы воспользоваться ими в экстренной ситуации".

Хотя Уэст признал, что в организме Шихана был "определенный уровень алкоголя", он отметил, что это "не должно подписывать ему смертный приговор", обвиняя Tesla в "грубой халатности".

Расследование и реакция Tesla

NHTSA начала расследование нескольких аварий с Cybertruck, в частности фатального случая в округе Чемберс, и запросила дополнительную информацию от Tesla. В компании пока не прокомментировали иск Шихана, хотя адвокат Вест отметил, что пытался договориться об урегулировании без суда, но переговоры провалились. Вест бросил вызов Илону Маску: "Сделайте эти автомобили настолько безопасными, чтобы мне не пришлось этим заниматься".

Серия трагедий с Cybertruck

Это далеко не первый случай, когда Cybertruck становится виновником трагедии. В ноябре 2024 года в Пьемонте, Калифорния, трое студентов погибли в горящем Cybertruck после того, как автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Один из пассажиров выжил, но спасатели не смогли добраться до других из-за интенсивности огня.

Еще один инцидент произошел 31 декабря 2024 года в Декатуре, Джорджия, когда Cybertruck загорелся на стоянке Tesla. Местные пожарные службы подозревают пожар батареи, хотя расследование продолжается до сих пор.

Эти случаи подчеркивают проблему с литий-ионными батареями, которые, хотя и не чаще загораются, чем бензиновые автомобили, горят значительно горячее из-за процесса "термического разгона".

Другие проблемы с Cybertruck

Cybertruck, который начали доставлять клиентам в конце 2023 года, столкнулся с многочисленными проблемами безопасности и качества. Tesla уже организовала по меньшей мере восемь отзывов для этой модели из-за дефектов, варьирующихся от неисправных педалей акселератора до отсоединения кузовных панелей и неисправных моторов стеклоочистителей.

Недавно Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщила, что большой сенсорный экран Cybertruck может нагреваться до 110-125°F (43,3-51,7°C), создавая риск ожогов.

Кроме этого, владельцы жалуются на проблемы с качеством сборки. Один из них, из Окленда, Калифорния, сообщил, что двери его Cybertruck открылись на шоссе, поставив под угрозу жизнь его годовалой дочери. Tesla отказалась исправлять проблему, назвав ее "косметической".

Что не так с Cybertruck?

Череда откровенных катастроф с Cybertruck отражает более глубокие проблемы в Tesla, которые выходят за пределы одной модели. Компания, кажется, поспешила с выпуском Cybertruck, жертвуя качеством и безопасностью ради маркетингового эффекта и инновационного имиджа.

Восемь отзывов за такое короткое время, многочисленные жалобы на конструктивные недостатки и трагические инциденты с пожарами указывают на системные недостатки в процессе разработки и тестирования. Трагедия Майкла Шихана и другие инциденты с Cybertruck поднимают серьезные вопросы о безопасности этого электромобиля Tesla.

В конце концов это привело к тому, что Tesla не смогла продать Cybertruck, ведь пикап оказался никому ненужным. Около 2400 нереализованных пикапов "зависли" на складах, а компания прекратила их производство.

С исками, расследованиями NHTSA и многочисленными отзывами, компания оказалась под давлением, чтобы решить конструктивные недостатки, которые стоят человеческих жизней. Впрочем этих проблем вообще не должно было быть, поэтому Tesla пожинает плоды равнодушия и последовательных ошибочных решений.