Поврежденный до неузнаваемости Cybertruck выставили на аукцион

Илон Маск обещал, что Cybertruck "создан для любой планеты" и он будет "достаточно крепким и надежным, чтобы ехать куда угодно". Пикап от Tesla также якобы должен быть пуленепробиваемым и на короткое время даже превращаться в лодку. Но реальность гораздо проще: ничего из этого вы не получите, заплатив более 100 000 долларов. И новый случай это лишний раз доказывает.

Что произошло с Cybertruck

Правда в том, что причина такого состояния машины неизвестна. Очевидно, что это была не обычная авария, ведь пикап совершенно уничтожен. Если бы у него не было таких выразительных линий сбоку и характерного угла багажника, вы бы даже не догадались, на что смотрите. Это просто куча металлолома.

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На поверхности кузова можно увидеть что-то похожее на ржавчину, но это не она. Это следы от огня. Пикап или загорелся во время аварии, или его намеренно жгли в каком-нибудь причудливом эксперименте. Наконец, многие блогеры в погоне за просмотрами идут на такие вещи, как уничтожение драгоценной техники или автомобилей – аудитории такое нравится.



Уничтоженный огнем Cybertruck продадут на аукционе / Фото IAAI



Уничтоженный огнем Cybertruck продадут на аукционе / Фото IAAI



Уничтоженный огнем Cybertruck продадут на аукционе / Фото IAAI

Как бы там ни было, но скоро эту кучу металлолома будут продавать на онлайн-аукционе IAAI, а в подобных случаях компании, как правило, не дают никаких подробностей об инциденте, который привел к текущему состоянию машины.

IAAI не сообщает, когда грузовик попадет на аукцион, но она явно не подлежит ремонту, и в ней нет деталей, которые можно было бы спасти. Непонятно, кто захочет это купить, ведь, кажется, этот Cybertruck не годится даже на донорство деталей.



Уничтоженный огнем Cybertruck продадут на аукционе / Фото IAAI



Уничтоженный огнем Cybertruck продадут на аукционе / Фото IAAI



Уничтоженный огнем Cybertruck продадут на аукционе / Фото IAAI

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