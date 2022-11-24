Cybertruck заказали уже полтора миллиона человек: когда выйдет долгожданная новинка от Tesla

Выпуск электрического пикапа Cybertruck неоднократно переносился из-за ряда проблем с производством. С момента первой презентации интерес к этой машине не падает. Согласно источникам, количество заказов перевалило за 1,5 миллиона.

Tesla обещает начать серийное производство в следующем году. Илон Маск преподносит эту модель не только как лучшее, что когда-либо создала его компания, но и вообще как самый лучший автомобиль из всех существующих.

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Что об этом известно

Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck осенью 2019 года и за первую же неделю компания получила более 250 тысяч предварительных заказов . Наибольшую популярность приобрела умеренно мощная полноприводная версия с двумя моторами – ее выбрали 42 процента заказчиков. Почти столько же предпочли модель с тремя моторами, а бюджетную заднеприводную конфигурацию с одним мотором выбрали всего 17 процентов клиентов.

. Наибольшую популярность приобрела умеренно мощная полноприводная версия с двумя моторами – ее выбрали 42 процента заказчиков. Почти столько же предпочли модель с тремя моторами, а бюджетную заднеприводную конфигурацию с одним мотором выбрали всего 17 процентов клиентов. Интерес к пикапу продолжал держаться даже в период пандемии: Tesla получала сотни заявок в неделю.

В 2021 году, по подсчетам клуба владельцев Cybertruck, заказы перевалили за один миллион .

. Теперь, судя по информации из того же источника, их количество превысило 1,5 миллиона.

Спрос впечатляющий, даже несмотря на то, что компания просит за бронирование всего 100 долларов, которые вернут в случае возможного отказа клиента от покупки. Но даже если электропикап в конце концов купят далеко не все, кто сделал предварительный заказ, интерес к нему все равно очень высок.

Начало серийного производства автомобиля намечено на середину 2023 года. Вероятно, в том же году свои авто получат первые владельцы.