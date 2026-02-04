Дія готовит нововведение, которое покажет украинцам, кто интересуется их данными
- В Украине запущена новая подсистема контроля доступа к персональным данным через приложение Дія, которая уведомляет пользователей о запросах государственных органов.
- Система работает в автоматическом режиме, исключая случаи досудебных расследований, и уже функционирует без необходимости дополнительных настроек.
В Украине заработало нововведение, которое позволяет гражданам видеть, кто и когда получал доступ к их персональным данным. Уведомления автоматически будут поступать пользователям приложения Дія через систему государственного взаимодействия реестров.
Правительство запустило новую подсистему контроля доступа к информации в рамках системы "Трембита", которая обеспечивает обмен данными между государственными реестрами. Благодаря этому граждане теперь могут узнавать о фактах обращения госорганов к их персональным сведениям. Об этом пишет Radio Trek.
Как государство будет сообщать о доступе к данным?
Как объяснили в Министерстве цифровой трансформации, система работает в автоматическом режиме и не требует никаких дополнительных настроек со стороны пользователей. Если на смартфоне установлено действие, уведомления будут поступать сразу после фиксации запроса в реестре.
В сообщении указывается, какой именно государственный орган обращался к данным, дата и время запроса, а также цель, с которой информация была получена. В Минцифре отмечают, что это решение должно повысить прозрачность работы госструктур и уменьшить риски неправомерного использования персональных данных.
Механизм работы выглядит так: государственный орган формирует запрос в соответствующем реестре, система "Трембита" автоматически фиксирует это действие, после чего гражданин получает детальное оповещение в приложении Дія.
Как сообщал ранее Кабмин, предусмотрены исключения. Сообщение не будут поступать в случаях, когда доступ к информации осуществляется в рамках досудебных расследований или уголовных производств. Это сделано из соображений безопасности и сохранения тайны следствия.
Нововведение уже запущено и функционирует для всех пользователей Дії без необходимости обновлять настройки или подавать отдельные запросы.