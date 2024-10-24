В Дии появятся сразу шесть новых услуг

Михаил Федоров обнародовал перечень новых функций, которые в ближайшее время запустят в приложении Дия. Некоторые выйдут первыми, однако остальные придется подождать из-за "бюрократических вопросов".

Что нового

Прежде всего следует ожидать отображения разрешения на оружие. Функция также покажет сведения об оружии и предоставит возможность заказать выписку из Единого реестра оружия, говорится в заметке министра Федорова.

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Кроме того, запустят еАкциз. Здесь каждый гражданин сможет проверить легальность алкоголя или табака через Дию, а вся информация о продукции будет содержаться в электронной системе.

Благодаря услуге Мультишеринг украинцы смогут отправлять копии сразу нескольких документов, в частности справок, в несколько кликов.

Сервисы для бизнеса в комплексе е-Предприниматель цифровизируют декларации и лицензии для бизнеса. Например, лицензии на выполнение работ противопожарного назначения или другие.

Также ожидаются сообщения о проблемах со связью, что будет важным на случай возможных отключений электричества в будущем. Вы сможете сообщить об отсутствии связи, чтобы регулятор мог устранить проблему.

Дия.Подпись для юридических лиц будет работать как и обычная услуга Дия.Подпись, но создаст новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний.

Часть запустим уже очень скоро, по остальным еще решаем бюрократические вопросы. В любом случае обо всех запусках буду сообщать на своих страницах в соцсетях,

– пишет Михаил Федоров.

Какие именно услуги будут запускаться первыми, а каких придется подождать, не сообщается.