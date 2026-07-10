Совершенно новый вид гигантского динозавра идентифицирован по одной крошечной кости

Палеонтология часто напоминает сборку гигантского пазла, в котором большинство деталей безвозвратно утрачено. Однако иногда даже одного небольшого фрагмента достаточно, чтобы воссоздать образ величественного существа, которое господствовало на планете миллионы лет назад.

Как один позвонок рассказал историю гиганта

Ученые официально идентифицировали совершенно новый вид гигантского динозавра, имея в распоряжении лишь одну кость. Новый обитатель древнего мира получил название Uragasaurus kalasinensis. Это был представитель завроподов – группы массивных травоядных динозавров с чрезвычайно длинными шеями, к которой также относятся известные всем диплодоки и бронтозавры. Этот гигант обитал в густых лесах Юго-Восточной Азии непосредственно перед переходом от юрского к меловому периоду, примерно 143 миллиона лет назад. Результаты этого исследования опубликовал журнал Scientific Reports.

Команда исследователей под руководством палеонтолога Апирута Нилпанапана из Университета Махасаракхам обнаружила уникальную находку в формации Пху Крадунг на северо-востоке Таиланда. Эта местность известна своими сложными системами речных отложений, которые на протяжении миллионов лет накапливали осадочные породы на огромной пойме.

Из-за особенностей формирования этого пласта большинство останков здесь находят в виде фрагментов, что значительно затрудняет работу ученых. Однако один-единственный позвонок, каталогизированный как PRC 460, оказался настоящим сокровищем для науки.

Это открытие расширяет известное разнообразие маменчизавридных завроподов в Юго-Восточной Азии и предоставляет новую информацию о географическом распространении и эволюционной истории этой группы,

– прокомментировал палеонтолог Апирут Нилпанапан.

Для обычного человека позвонок динозавра может показаться просто камнем, но для специалистов он содержит огромный объем информации. Форма кости, расположение опорных гребней, углубления для воздушных мешков дыхательной системы и внутренняя структура – все это отличает один вид от другого.

Компьютерная томография и визуальный осмотр показали, что найденный позвонок обладает сочетанием характеристик, которых не наблюдали ни у одного другого вида.



Передняя и задняя поверхности позвонка / Фото Nilpanapan

В частности, ученые обнаружили необычное Y-образное расположение костных гребней на внешней части позвонка. Кроме того, КТ-сканирование зафиксировало внутреннюю "камератную" структуру – систему многочисленных мелких камер, разделенных тонкими перегородками, напоминающую пчелиные соты.

Такое строение свидетельствует о высоком уровне развития пневматизации скелета, что позволяло этим гигантам облегчать свой огромный вес. Также на кости обнаружили специфические воздушные карманы в форме удлиненной слезы.

Название динозавра имеет глубокие корни: слово "Uraga" происходит из санскрита и означает "змея" или "серпент", что указывает на чрезвычайно длинную шею этого семейства, а "saurus" – это традиционное греческое обозначение ящерицы. Видовое название kalasinensis отдает дань уважения провинции Каласин, где была сделана находка.

Хотя во время раскопок неподалеку были найдены и другие кости, такие как малая голеничная кость и коракоид, только этот позвонок обладал достаточно четкими анатомическими признаками для официального описания нового вида.

Значение для мировой палеонтологии

Ранее большинство представителей семейства маменчизавридов находили на территории Китая. Uragasaurus kalasinensis стал первым официально названным представителем этой группы на северо-востоке Таиланда. Это открытие доказывает, что маменчизавриды были широко распространены по всей азиатской суше в позднем юрском периоде.

Найденный позвонок стал важной частью эволюционного дерева завроподов, помогая понять, как эти группы развивались и мигрировали по древнему миру.

Продолжение раскопок в формации Пху Крадунг и других юрских отложениях Юго-Восточной Азии может дать важное понимание ранней эволюционной истории и биогеографического распространения маменчизавридных завроподов,

– добавил Апирут Нилпанапан.

Находка также подтверждает теорию о том, что формация Пху Крадунг охватывает длительный временной промежуток, начинающийся в позднем юре и заканчивающийся в начале мелового периода. Для науки это означает возможность проследить изменение фауны в этот критический переходный момент истории Земли.

Пока ученые продолжают анализировать собранный материал, Uragasaurus уже занял свое место среди самых интересных открытий последних лет, напоминая нам, что даже самая маленькая кость может таить в себе историю целого мира.