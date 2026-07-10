Як один хребець розповів історію гіганта

Науковці офіційно ідентифікували абсолютно новий вид гігантського динозавра, маючи в розпорядженні лише одну кістку. Новий мешканець давнього світу отримав назву Uragasaurus kalasinensis. Це був представник завроподів – групи масивних травоїдних динозаврів із надзвичайно довгими шиями, до якої також належать відомі всім диплодоки та бронтозаври. Цей велетень мешкав у густих лісах Південно-Східної Азії безпосередньо перед переходом від юрського до крейдового періоду, приблизно 143 мільйони років тому. Результати цього дослідження опублікував журнал Scientific Reports.

Команда дослідників під керівництвом палеонтолога Апірута Нілпанапана з Університету Махасаракхам виявила унікальну знахідку у формації Пху Крадунг на північному сході Таїланду. Ця місцевість відома своїми складними системами річкових відкладів, які протягом мільйонів років накопичували осад на величезній заплаві.

Через особливості формування цього пласта більшість залишків тут знаходять у вигляді фрагментів, що значно ускладнює роботу вчених. Проте один-єдиний хребець, каталогізований як PRC 460, виявився справжнім скарбом для науки.

Це відкриття розширює відоме розмаїття маменчізавридних завроподів у Південно-Східній Азії та надає нову інформацію про географічне поширення й еволюційну історію цієї групи,

– прокоментував палеонтолог Апірут Нілпанапан.

Для звичайної людини хребець динозавра може здаватися просто каменем, але для фахівців він містить величезний обсяг інформації. Форма кістки, розташування опорних гребенів, заглиблення для повітряних мішків дихальної системи та внутрішня структура – усе це відрізняє один вид від іншого.

Комп'ютерна томографія та візуальний огляд показали, що знайдений хребець має поєднання характеристик, яких не бачили у жодного іншого виду.



Передня і задня поверхні хребця / Фото Nilpanapan

Зокрема, науковці виявили незвичне Y-подібне розташування кісткових гребенів на зовнішній частині хребця. Окрім цього, КТ-сканування зафіксувало внутрішню "камелатну" структуру – систему численних дрібних камер, розділених тонкими перегородками, що нагадує бджолині стільники.

Така будова свідчить про високий рівень розвитку пневматизації скелета, що дозволяло цим гігантам полегшувати свою величезну вагу. Також на кістці знайшли специфічні повітряні кишені у формі видовженої сльози.

Назва динозавра має глибоке коріння: слово "Uraga" походить із санскриту й означає "змія" або "серпент", що вказує на надзвичайно довгу шию цієї родини, а "saurus" – це традиційне грецьке позначення ящірки. Видова назва kalasinensis вшановує провінцію Каласін, де зробили знахідку.

Хоча під час розкопок неподалік знайшли й інші кістки, як-от малу гомілкову кістку та коракоїд, лише оригінальний хребець мав достатньо чіткі анатомічні ознаки для офіційного опису нового виду.

Значення для світової палеонтології

Раніше більшість представників родини маменчізавридів знаходили на території Китаю. Uragasaurus kalasinensis став першим офіційно названим представником цієї групи на північному сході Таїланду. Це відкриття доводить, що маменчізавриди були широко розповсюджені по всьому азійському суходолу під час пізнього юрського періоду.

Знайдений хребець став важливою частиною еволюційного дерева завроподів, допомагаючи зрозуміти, як ці групи розвивалися та мігрували стародавнім світом.

Продовження відкриттів у формації Пху Крадунг та інших юрських відкладеннях Південно-Східної Азії може надати важливе розуміння ранньої еволюційної історії та біогеографічного розповсюдження маменчізавридних завроподів,

– додав Апірут Нілпанапан.

Знахідка також підтримує теорію про те, що формація Пху Крадунг охоплює тривалий часовий проміжок, який починається у пізній юрі та закінчується на початку крейдового періоду. Для науки це означає можливість простежити зміну фауни в цей критичний перехідний момент історії Землі.

Поки вчені продовжують аналізувати зібраний матеріал, Uragasaurus уже зайняв своє місце серед найцікавіших відкриттів останніх років, нагадуючи нам, що навіть найменша кістка може приховувати в собі історію цілого світу.