Окаменелости, пролежавшие в ящике 40 лет, оказались первым свидетельством наличия динозавров в Антарктиде

Исследователи наткнулись на удивительную находку прямо в архивных фондах. Окаменелость, десятилетиями ждавшая своего часа в обычном ящике, оказалась ключом к пониманию прошлого самого холодного материка планеты. Эта история сочетает в себе случайность, терпение и новейшие научные методы.

Кто жил в Антарктиде миллионы лет назад?

Научные открытия не всегда происходят в полевых условиях. Иногда они годами пылятся в музейных хранилищах, ожидая своего исследователя. Именно так произошло с окаменелостью, которую нашли еще 40 лет назад, но только сейчас идентифицировали как первое в истории доказательство существования динозавров на территории Антарктиды. Об этом сообщает исследование, опубликованное в научном журнале Acta Palaeontologica Polonica.

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История этой находки началась летом 1985 года. Тогда двое ученых – британский геолог Майкл Томсон и немецкий палеонтолог Райнхард Ферстер – работали в составе экспедиции Британской антарктической службы. Они составляли карту слоев горных пород на острове Джеймса Росса, расположенном у юго-восточного побережья Антарктиды. Среди многочисленных находок того дня были отпечатки растений, беспозвоночных и чешуя костных рыб. Однако внимание исследователей привлек крупный позвонок, который они решили взять с собой в Великобританию.

В своем полевом дневнике Томсон сделал лишь краткую запись об этом позвонку и добавил небольшой эскиз. На тот момент находка была лишь одним из многих пунктов в длинном списке окаменелостей, собранных во время экспедиции.



Геологическая полевая тетрадь Майка Томсона 1985 года рядом с первым в истории окаменелым позвонком динозавра, найденным в Антарктиде / Фото Британской антарктической службы

Десятилетиями кость лежала в архивах Британской антарктической службы, пока на нее не обратил внимание Марк Эванс, куратор геологических коллекций.

"Когда я впервые заметил эту кость в наших коллекциях несколько лет назад, я заподозрил, что это динозавр,

– прокомментировал палеонтолог Марк Эванс, который руководит геологическими коллекциями и лабораториями Британской антарктической службы.

Тщательный анализ подтвердил догадки ученого. Оказалось, что это чрезвычайно редкий экземпляр – кость из верхней части хвоста зауропода, обитавшего на антарктическом континенте в конце мелового периода. Исследователи классифицировали животное как представителя группы литостротиевых титанозавров.

Титанозавры известны как одни из самых крупных существ, когда-либо ходивших по Земле, хотя именно этот экземпляр относительно невелик для своего вида. Ученые предполагают, что кость могла принадлежать либо молодой особи, либо взрослому представителю более мелкого вида.



Два разных ракурса окаменелости антарктического динозавра / Фото Пол Барретт

Сегодня Антарктида не славится большим количеством находок динозавров. На данный момент ученые описали лишь 12 видов, найденных преимущественно на горе Киркпатрик или на том же острове Джеймса Росса. Эти места остаются относительно свободными ото льда, что открывает доступ к скальным породам.

Однако небольшое количество находок, вероятно, связано не с отсутствием животных в прошлом, а со сложностью поисков под мощным слоем современного льда. В мезозойскую эру, когда динозавры господствовали на планете, климат Антарктиды был значительно теплее.

Интересно, что найденный позвонок имеет поразительное сходство с видом Muyelensaurus pecheni, ранее обнаруженным в Аргентине. Это придает вес теории о том, как животные расселялись по древнему суперконтиненту Гондване. Тогда Антарктида служила своеобразным "мостиком" между Австралией, Африкой и Южной Америкой.

Подтверждение присутствия этих животных в Антарктиде делает вероятным то, что они мигрировали на эти территории, которые были соединены,

– добавил Пол Барретт, палеобиолог из Музея естественной истории в Лондоне.

По словам Барретта, до сих пор в Австралии не находили титанозавров, а в Новой Зеландии доказательства их существования весьма ограничены. Новое открытие восполняет пробелы в эволюционной карте мира.

Майкл Томсон, чьи записи 40-летней давности помогли идентифицировать находку, еще тогда подозревал, что держит в руках останки крупной рептилии. Современные технологии лишь подтвердили его интуицию, превратив забытый архивный экспонат в важный научный артефакт.