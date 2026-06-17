Кто такой Kryptohadros kallaiae и почему его не замечали раньше?

Международная группа исследователей из Румынии, Венгрии и Италии официально описала новый род и вид травоядного динозавра, которого назвали Kryptohadros kallaiae. Останки этого существа, относящегося к семейству гадрозавроидов (известных как "утконосые" динозавры), были найдены в Хацезском бассейне – уникальной впадине в румынских Карпатах. Ученые обнаружили неполный скелет, включающий фрагменты черепа, ребер, хвостовых позвонков и часть задней конечности, о чем говорится в материале издания Sci.News.

Смотрите также У него было 4 крыла, и он охотился на древних птиц: в Китае нашли нового динозавра

Этот динозавр жил в конце мелового периода, примерно 70 миллионов лет назад, во время маастрихтского яруса. Место находки – участок Фенетенеле-3 вблизи деревни Велиоара – давно привлекает внимание палеонтологов благодаря своим необычным отложениям. В те времена территория современной Европы представляла собой архипелаг островов, а Хацезский бассейн являлся островной средой, где эволюция шла особым путем.

Полные скелеты, включающие элементы черепа, позвонки и кости конечностей, являются большой редкостью в Хацезском бассейне, и это особенно касается останков гадрозавроидов,

– прокомментировал доктор Аттила Йоси, палеонтолог из Университета имени Этвеша Лоранда.

По словам учёного, большинство находок в этом регионе обычно состоят лишь из отдельных изолированных костей.

Из-за отсутствия характерных признаков специалисты на протяжении более века считали, что эти останки принадлежат уже известному виду Telmatosaurus transsylvanicus. Однако детальный анализ черепной морфологии нового экземпляра позволил исследователям выделить его в отдельный род.

Сходство между новым видом и Telmatosaurus достаточно высокое, поскольку они являются близкими родственниками. Различия заметны в основном лишь в морфологии элементов черепа,

– заявил Янош Мадьяр, докторант Университета имени Этвеша Лоранда и Венгерского музея естественной истории.

Это открытие доказало, что в конце мелового периода в этом регионе одновременно обитали по крайней мере два близкородственных вида утконосых динозавров, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of Systematic Palaeontology. Исследователи выделили их в новую эволюционную группу под названием Telmatosauridae. В неё, помимо румынских видов, включили также Tethyshadros insularis, останки которого ранее были найдены в Италии. Эта линия развивалась изолированно в островных условиях Юго-Восточной Европы.

Смотрите также Почему плотоядные динозавры, такие как тираннозавр рекс, эволюционировали с крошечными руками

Пути миграции

Кроме того, филогенетический анализ пролил свет на пути миграции древнейших ящеров. Учёные предполагают, что в период между альбским периодом (113 – 100 миллионов лет назад) и маастрихтом (72 – 66 миллионов лет назад) произошло как минимум шесть волн расселения динозавров из Азии в Северную Америку и Европу.

Отсутствие определённых поздних европейских линий гадрозавроидов на территории современной Румынии подтверждает гипотезу о прямом миграционном пути из Азии в Юго-Западную Европу в обход её юго-восточной части.

Таким образом, Kryptohadros kallaiae стал важным элементом в мозаике понимания того, как менялся животный мир нашей планеты перед глобальным вымиранием.