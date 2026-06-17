Хто такий Kryptohadros kallaiae та чому його не помічали раніше?

Міжнародна група дослідників із Румунії, Угорщини та Італії офіційно описала новий рід і вид травоїдного динозавра, якого назвали Kryptohadros kallaiae. Останки цієї істоти, що належить до родини гадрозавроїдів (відомих як "качконосі" динозаври), знайшли в Хацезькому басейні – унікальній улоговині в румунських Карпатах. Науковці виявили неповний скелет, який включає фрагменти черепа, ребер, хвостові хребці та частину задньої кінцівки, про що йдеться у матеріалі видання Sci.News.

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Цей динозавр жив наприкінці крейдового періоду, приблизно 70 мільйонів років тому, під час маастрихтського ярусу. Місце знахідки – ділянка Фенетенеле-3 поблизу села Веліоара – давно привертає увагу палеонтологів через свої незвичні відкладення. У ті часи територія сучасної Європи була архіпелагом островів, а Хацезький басейн являв собою острівне середовище, де еволюція йшла особливим шляхом.

Повні скелети, що включають елементи черепа, хребці та кістки кінцівок, є великою рідкістю в Хацезькому басейні, і це особливо стосується залишків гадрозавроїдів,

– прокоментував доктор Аттіла Йосі, палеонтолог з Університету імені Етвеша Лоранда.

За словами вченого, більшість знахідок у цьому регіоні зазвичай складаються лише з окремих ізольованих кісток.

Через відсутність характерних ознак фахівці протягом понад століття вважали, що ці рештки належать уже відомому виду Telmatosaurus transsylvanicus. Проте детальний аналіз черепної морфології нового зразка дозволив дослідникам виділити його в окремий рід.

Схожість між новим видом і Telmatosaurus досить висока, оскільки вони є близькими родичами. Відмінності помітні здебільшого лише в морфології елементів черепа,

– заявив Янош Мадьяр, докторант Університету імені Етвеша Лоранда та Угорського музею природничої історії.

Це відкриття довело, що наприкінці крейдового періоду в цьому регіоні одночасно мешкали принаймні два близькоспоріднені види качконосих динозаврів, йдеться в дослідженні, що з'явилось у науковому журналі Journal of Systematic Palaeontology. Дослідники виділили їх у нову еволюційну групу під назвою Telmatosauridae. До неї, окрім румунських видів, зарахували також Tethyshadros insularis, останки якого раніше знайшли в Італії. Ця лінія розвивалася ізольовано в острівних умовах Південно-Східної Європи.

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Шляхи міграції

Крім того, філогенетичний аналіз пролив світло на шляхи міграції прадавніх ящерів. Вчені припускають, що між альбською добою (від 113 – 100 мільйонів років тому) та маастрихтом (72 – 66 мільйонів років тому) відбулося щонайменше шість хвиль розселення динозаврів з Азії до Північної Америки та Європи.

Відсутність певних пізніх європейських ліній гадрозавроїдів на території сучасної Румунії підтверджує гіпотезу про прямий міграційний шлях з Азії до Південно-Західної Європи в обхід її південно-східної частини.

Таким чином, Kryptohadros kallaiae став важливим елементом у мозаїці розуміння того, як змінювався тваринний світ нашої планети перед глобальним вимиранням.