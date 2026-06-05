Що дізналися про Jian changmaensis та чому він важливий?

Палеонтологи ідентифікували новий вид динозавра, який отримав назву Jian changmaensis. Його рештки знайшли у відкладеннях формації Сягоу в басейні Чангма, що датуються ранньокрейдовою епохою, приблизно 124 – 120 мільйонів років тому. Цей регіон давно відомий науковій спільноті завдяки неймовірній кількості викопних птахів – тут виявили понад 100 скелетів давніх пернатих, проте досі дослідники не знаходили жодного доказу існування тут динозаврів, що не належать до пташиної лінії. Про це пише Live Science.

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Новий динозавр належав до родини дромеозавридів (Dromaeosauridae) та підродини мікрорапторів (Microraptorinae). Це були невеликі хижаки, вкриті пір'ям, які мали характерний вигляд: довгі махові пера росли не лише на передніх, а й на задніх кінцівках, створюючи ілюзію наявності чотирьох крил.

Хоча Jian changmaensis не міг здійснювати повноцінний активний політ, він, імовірно, вправно ковзав повітрям між деревами, подібно до сучасних білок-летяг, що робило його небезпечним мисливцем у лісистій місцевості навколо прадавніх озер.

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Jian є одним із найбільших екземплярів мікрорапторів, які коли-небудь знаходили,

– прокоментувала палеонтологиня з Польового музею природної історії та Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук Цзіньмай О'Коннор.

Вона додала, що фрагмент кістки його передпліччя має довжину близько 10 сантиметрів, що дозволяє припустити розмах крил усього динозавра близько 1,2 метра – це приблизно відповідає розмірам сучасної сипухи.

Попри свою подібність до птахів, Jian changmaensis зберігав типові риси динозаврів: гострі пазурі, зуби хижака та довгий хвіст, що допомагав балансувати під час маневрів у повітрі чи на гілках дерев, йдеться в дослідженні у журналі Annals of Carnegie Museum.

Знахідка допомогла розгадати давню таємницю басейну Чангма

Протягом десятиліть дослідники знаходили на цьому місці дивні скупчення подрібнених пташиних кісток, які нагадували пелетки (погадки), що їх відригують сучасні сови після полювання. Досі вчені не знали, хто саме міг залишати ці сліди.

Оскільки Jian changmaensis був значно більшим за тогочасних птахів, таких як Gansus yumenensis, та вів хижий спосіб життя, він став головним "підозрюваним" у створенні цих залишків трапези. Попередні дослідження інших видів мікрорапторів підтвердили їхній різноманітний раціон: у їхніх шлунках знаходили рештки риб, ящірок, дрібних ссавців та птахів.

Наша команда виявила понад сотню скам'янілостей птахів у Чангма, але лише цей єдиний зразок динозавра, що не належить до птахів,

– заявив куратор палеонтології хребетних у Музеї природної історії Карнегі Меттью Ламанна.

Вивчення цього зразка було складним завданням через деформацію кісток під час скам'яніння. Проте вчені застосували сучасну комп'ютерну ламінографію, що дозволила зазирнути всередину порожнистих кісток і виявити унікальні анатомічні особливості. Зокрема, Jian changmaensis мав пропорційно найдовшу коракоїдну кістку серед усіх відомих мікрорапторів – вона становить 36 відсотків від довжини плечової кістки. Також дослідники виявили специфічний отвір на променевій кістці, який є унікальною рисою цього виду.

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Відкриття має велике значення не лише для анатомії, а й для палеобіогеографії. Раніше всіх безперечних представників мікрорапторів знаходили у групі Джехол на північному сході Китаю, за 2000 кілометрів від Чангма. Тепер науковці отримали підтвердження, що ці дивовижні істоти були поширені набагато ширше по всій території сучасної Азії.

Крім того, умови довкілля в басейні Чангма були специфічними: за даними ізотопного аналізу, середня річна температура повітря тут становила близько 20,2 градуса Цельсія, а клімат був сезонно теплим і посушливим. Це створювало особливу екосистему, де мікрораптори займали нішу домінантних хижаків серед багатства ранніх птахів.