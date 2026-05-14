Были ли динозавры заботливыми родителями: новое исследование раскрывает правду

Семьдесят пять миллионов лет назад на территории современной Монтаны происходили события, которые заставляют пересмотреть представления о социальной жизни динозавров. Изучение остатков зубов гадрозавров позволило заглянуть во внутренний мир гнездования, где выживание зависело не только от силы, но и от внимания.

Что палеонтологи узнали о воспитании динозавров?

Новое исследование, проведенное специалистами Университета штата Огайо и Бристольского университета, предоставило убедительные доказательства того, что динозавры были значительно более заботливыми родителями, чем считалось ранее, пишет Earth.com.

Объектом изучения стал вид Maiasaura peeblesorum – утконосый динозавр, чье название символически переводится как "ящерица – добрая мать". Анализ микроскопического износа зубов показал, что взрослые особи этого вида не просто оставались рядом с гнездами, но и целенаправленно обеспечивали свое потомство пищей, которая была даже качественнее их собственного рациона.



Эти компьютерные рендеры показывают Maiasaura peeblesorum возле гнезда / Изображение Depositphotos

Ключ к разгадке ученые нашли в уникальном строении зубных ячеек гадрозавров. Эти динозавры имели от 14 до 53 зубных "семей" в каждой челюсти, где зубы располагались вертикальными столбиками по 3 – 8 единиц в каждом. Новые зубы постоянно сменяли старые, что делало их жевательную систему аналогичной зубам современных травоядных млекопитающих.

Исследователи выделили два типа износа: "срезающий" (свидетельствует об употреблении грубой волокнистой пищи, например зрелые листья или стебли) и "дробильный" (указывает на мягкие, сочные продукты с высоким содержанием белка, например, ягоды, почки или фрукты).

Сравнив зубы детенышей и взрослых особей, палеонтологи заметили разительную разницу. У малышей наблюдалось значительно больше "дробильного" износа, тогда как у взрослых преобладал "срезательный". Это означает, что взрослые Майазавры приносили в гнездо нежные и питательные части растений, оставляя себе жесткую и менее ценную растительность.

Такая модель поведения характерна для современных гнездовых птиц, чьи птенцы остаются в гнезде после вылупления и полностью зависят от родителей.

Тяга птицы кормить птенца – это очень древнее поведение,

– прокомментировал ведущий автор исследования и доцент кафедры эволюции, экологии и организмальной биологии в Университете штата Огайо Джон Хантер.

Он также добавил, что это открытие является "доказательством того, что такое поведение, вероятно, достигает гораздо дальше, чем происхождение птиц, возможно, к происхождению динозавров".

Важным аспектом исследования является скорость роста Майазавров. Благодаря высокобелковой диете, которую обеспечивали родители, детеныши могли вырастать до половины длины взрослой особи всего за один сезон. Анализ костей показал, что малыши вылуплялись в "немощном" состоянии, подобном некоторым современным птицам, и имели период пребывания в гнезде около 40 – 75 дней.

Альтернативные теории отвергли

Исследователи, чьи результаты опубликованы в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, также рассматривали альтернативные теории. Например, родители могли кормить малышей частично отрыгнутой пищей, что тоже объясняло бы характер износа зубов.

Однако версия о самостоятельном питании малышей была отклонена, поскольку их остатки находят преимущественно в пределах гнезд, а сами гнезда Майазавров были расположены колониями на расстоянии около 7 метров друг от друга – примерно на длину взрослой особи.

Что это нам дает?

Это открытие подчеркивает сложность социальной организации динозавров, подытоживает 24 Канал. Майазавры, как свидетельствуют исследования ученых, жили большими стадами и демонстрировали скоординированную родительскую опеку, что помогало им выживать в экосистеме, полной хищников.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что забота о потомках была не просто случайным явлением, а стратегическим механизмом выживания, который заложил основы для поведения многих современных видов животных.

Вам также будет интересно узнать: что еще мы знаем о Maiasaura peeblesorum

Динозавр Maiasaura peeblesorum, или Майазавр, является одним из самых известных травоядных динозавров позднего мелового периода. Он жил примерно 76 – 74 миллиона лет назад на территории современной Северной Америки, преимущественно в районе нынешнего штата Монтана в США.

Майазавр принадлежал к гадрозаврам – так называемых "утконосых" динозавров. Это были большие стадные травоядные животные, которые передвигались как на двух, так и на четырех конечностях. Взрослые особи достигали около 8 – 9 метров в длину и весили несколько тонн, пишет Encyclopedia Britannica.

Название Maiasaura, как мы уже упоминали, переводится как "ящерица – добрая мать". Оно появилось после сенсационного открытия в 1978 году на месте, которое получило название Egg Mountain – "Яичная гора". Палеонтологи нашли там огромную колонию гнезд с яйцами, детенышами и взрослыми особями.

Особое внимание привлек тот факт, что детеныши не могли самостоятельно передвигаться сразу после вылупления. Их кости были еще недостаточно развиты. Это стало одним из первых серьезных доказательств того, что некоторые динозавры ухаживали за потомством после рождения, а не просто оставляли яйца на произвол судьбы, как многие современные рептилии.

Майазавры жили большими социальными группами. Ученые считают, что они возвращались к тем же местам гнездования много лет подряд, подобно современным птицам или морским черепахам. Гнезда располагались близко друг к другу, что свидетельствует о колониальном образе жизни.

Среди характерных особенностей Майазавра – массивный клюв для пережевывания растительности, сотни зубов в челюстях и небольшие выступы на голове. Предположительно, они использовались для демонстрации или распознавания особей внутри стада. Майазавры были типичными растительноядными жителями меловых равнин, где питались листьями, побегами и низкой растительностью.

Последние открытия о динозаврах: что мы узнали недавно

Последние годы принесли ряд крупных открытий о динозаврах. Одно из самых громких – открытие нового вида спинозавра в Сахаре, о чем 24 Канал писал в апреле. Ученые описали Spinosaurus mirabilis – крупного хищника с гигантским серповидным гребнем на голове. Это открытие изменило представление об эволюции спинозавров и показало, что они могли быть не полностью водными охотниками, а скорее большими болотными хищниками, которые охотились на рыбу в мелководье, пишет ScienceDaily.



Реконструкция черепа Spinosaurus mirabilis с гребнем / Фото Keith Ladzinski

Также в 2026 году в Аргентине исследователи описали маленького птицеподобного динозавра Alnashetri cerropoliciensis. Его почти полный скелет помог ученым лучше понять эволюцию альваресзавров – странной группы мелких динозавров с короткими руками и специализацией на охоте на насекомых. Оказалось, что эти животные уменьшились в размерах раньше, чем получили свои характерные анатомические особенности.

Еще одно важное открытие произошло в Бразилии, где палеонтологи обнаружили нового гигантского завропода Dasosaurus tocantinensis. Длина этого животного могла достигать около 20 метров. Находка помогла подтвердить теорию о связи Южной Америки, Африки и Европы в раннем мелу, когда континенты еще не были полностью разделены Атлантическим океаном, писало издание Reuters.

Что мы сегодня знаем о том, как другие динозавры заботились о своем потомстве?

Серьезно продвинулись и исследования родительского поведения динозавров. В 2026 году ученые провели эксперимент с реконструкцией гнезда овираптора – птицеподобного динозавра, который сидел на кладках яиц. Оказалось, что взрослая особь физически не могла равномерно прогреть все яйца собственным телом. Исследователи пришли к выводу, что овирапторы, вероятно, использовали смешанный метод инкубации: частично тепло тела, а частично солнечный нагрев. Это означает, что яйца могли вылупляться не одновременно, пишет ScienceDaily.

Другое исследование 2026 года показало, что молодые динозавры часто жили совсем иначе, чем взрослые. Ученые пришли к выводу, что детеныши многих видов быстро становились самостоятельными и формировали отдельные группы молодняка. Они питались другой пищей, обитали в других частях экосистемы и избегали конкуренции со взрослыми особями. Это сильно отличало динозавров от современных крупных млекопитающих, где родительская опека обычно длится дольше.