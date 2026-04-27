Чьи окаменелые останки нашли в пустыне?

История этого открытия началась не с раскопок, а с архивных записей. Более 70 лет назад в Западной пустыне Египта была зафиксирована находка зуба неизвестного ископаемого, однако с тех пор никто не пытался исследовать ту местность снова. Палеонтолог Пол Серено из Чикагского университета, который посвятил изучению Сахары более 30 лет, решил исправить эту несправедливость, пишет Daily Galaxy.

Вместе с командой Серено отправился в рискованную экспедицию сквозь песчаные моря, ориентируясь с помощью проводника из народа туарегов. Результатом длительных поисков стало обнаружение в 2019 году первых фрагментов массивного гребня и челюстных костей в отдаленном районе Нигера под названием Дженгуеби.

Вернувшись туда в 2022 году с большей группой специалистов, ученые сумели собрать достаточно материала, чтобы объявить об идентификации совершенно нового вида – Spinosaurus mirabilis.



Реконструкция черепа Spinosaurus mirabilis с гребнем / Фото Keith Ladzinski

Этот динозавр оказался очень похожим на своего известного родственника Spinosaurus aegyptiacus, однако имел ряд уникальных черт. Наиболее поразительной особенностью Spinosaurus mirabilis стал его чрезвычайно высокий костный гребень, по форме напоминающий ятаган. Исследователи считают, что при жизни животного эта структура была покрыта кератиновым чехлом – веществом, из которого состоят человеческие ногти.

Вполне вероятно, что гребень имел яркую окраску и выполнял роль визуального сигнала для привлечения партнеров или демонстрации силы перед конкурентами, подобно тому, как это делают современные шлемоносные цесарки, говорится в исследовании, которое появилось в журнале Science.



Сравнение Spinosaurus mirabilis и современной шлемовидной цесарки / Изображение Dani Navarro, Fossil Lab, Todd Green

Масштаб открытия стал очевидным для команды еще там, в пустыне, когда один из участников создал быструю цифровую трехмерную модель черепа хищника, используя компьютер, работающий на солнечной энергии.

Почему эта находка так важна?

Находка Spinosaurus mirabilis в формации Фарак, возраст которой составляет около 95 миллионов лет, заставила ученых пересмотреть образ жизни всего семейства спинозавридов. Долгое время считалось, что эти гиганты были преимущественно водными существами, которые охотились в открытом океане. Однако останки нового вида нашли в речных отложениях на расстоянии от 500 до 1000 километров от древней береговой линии.

Рядом с хищником обнаружили кости длинношеих зауроподов, что указывает на лесистую среду обитания с большим количеством внутренних водоемов. Пол Серено описывает этого динозавра как своеобразную "адскую цаплю". По его мнению, хищник не плавал постоянно под водой, а уверенно передвигался на своих крепких ногах по мелководью.

Он мог заходить в воду на глубину до 2 метров, выслеживая крупную рыбу того времени. Особое строение зубов, которые плотно смыкались между собой, позволяло ему надежно удерживать даже самую скользкую добычу.

Анализ пропорций тела Spinosaurus mirabilis подтвердил, что эти динозавры занимали промежуточную нишу между полуводными птицами, такими как цапли, и ныряльщиками.

Ученые выделяют три ключевых этапа в эволюции этой группы:

Все началось в юрском периоде с появления удлиненного черепа, приспособленного для ловли рыбы.

В раннем меловом периоде спинозавры расселились вокруг древнего океана Тетис и стали доминирующими хищниками.

Финальная стадия пришлась на начало позднего мелового периода, когда они достигли своих максимальных размеров и стали специалистами по засадам на мелководье в Африке и Южной Америке.

Однако около 95 миллионов лет назад стремительное поднятие уровня моря и климатические изменения положили конец существованию этих необычных существ.

В общем, команда Пола Серено за десятилетия работы вывезла из Сахары более 100 тонн окаменелостей.