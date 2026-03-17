Как работала тепловая система в гнезде динозавра?

Команда палеонтологов и инженеров из Тайваня провела уникальное исследование, создав точную копию динозавра вида Heyuannia huangi. Это существо, которое жило примерно 70 – 66 миллионов лет назад, достигало в длину около 1,5 метра и весило около 20 килограммов. Для создания реалистичного макета ученые использовали пенополистирол и древесину для каркаса, а мягкие ткани воссоздали с помощью хлопка и пузырчатой пленки. Внешний слой туловища покрыли тканью, имитирующей кожу и перья, рассказывает статья, опубликованная 17 марта 2026 года в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Смотрите также Тираннозавры умели бегать на цыпочках, показал последний анализ их ног

Самым сложным этапом стала разработка яиц. Поскольку они не похожи на яйца ни одного современного вида, их изготовили из литейной смолы с толщиной оболочки от 1,6 до 1,9 миллиметра. Внутрь залили воду, поскольку ее теплопроводные свойства близки к белку.

Гнезда обустроили в виде двойных колец с пустым центром, что соответствует реальным находкам окаменелостей. Внутри макета разместили нагревательное одеяло, чтобы имитировать тепло тела взрослой особи во время высиживания.



Схема имитированного гнезда с искусственными яйцами из смолы, термометрами и накрытием / Фото Чун-Ю Су и другие авторы

Результаты экспериментов, проведенных на открытом воздухе, показали, что овирапториды были значительно менее эффективными родителями, чем птицы. Если у современных птиц показатель эффективности высиживания достигает 84,3 процента, то у динозавров он составлял лишь от 26 до 65 процентов.

Старший куратор Национального музея естественных наук Тайваня Цзи-Руй Ян отметил, что разница в сроках появления малышей зависела от позы взрослой особи. Из-за специфической формы кладки динозавр просто не мог касаться каждого яйца. В частности, внутренние кольца яиц оставались почти без прямого контакта с телом родителей.



Боковой вид кладки. Яйца были отлиты из смолы / Фото Чун-Ю Су и другие авторы



Боковой вид кладки с инкубатором сверху / Фото Чун-Ю Су и другие авторы

Исследователь Чун-Ю Су объяснил, что овирапториды и солнце выступали как партнеры. Динозавры не были единственным источником тепла – они скорее регулировали температуру, защищая эмбрионы от экстремальных условий окружающей среды.

В прохладной среде разница температур между отдельными яйцами достигала 6 градусов Цельсия, пишет SciTechDaily. Это приводило к асинхронному вылуплению, когда детеныши из одной кладки появлялись на свет в разное время.

В жарком климате солнечное излучение становилось настолько мощным, что температурная разница между яйцами сокращалась до 0,6 градуса Цельсия.



Вид инкубатора с утеплением, которое имитировало тело динозавра / Фото Чун-Ю Су и другие авторы

Интересным выводом стала информация о системе определения пола. Ученые предположили, что у овирапторидов она зависела не от температуры окружающей среды, как у крокодилов, а была заложена генетически. Если бы пол определялся термическим режимом, то из-за неравномерного распределения тепла в разных частях гнезда рождались бы особи преимущественно одного пола. Это поставило бы вид под угрозу вымирания из-за дисбаланса в популяции.

Таким образом, хотя процесс высиживания был технически примитивнее птичьего, он демонстрировал сложную адаптацию к жизни в открытых гнездах.



Общий вид имитированного гнезда динозавра / Фото Чун-Ю Су и другие авторы