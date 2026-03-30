Это отверстие есть почти в каждом смартфоне – но мало кто знает зачем оно там

Возле зарядного порта смартфона есть маленькое отверстие, которое часто путают с декоративным элементом или разъемом для SIM-карты. На самом деле оно выполняет важную функцию, влияющую на качество звука.

Небольшое отверстие рядом с разъемом зарядки в современных смартфонах – это не дизайнерский элемент и не техническое отверстие для SIM-карты. В большинстве случаев там размещен дополнительный микрофон, который играет ключевую роль в работе устройства. Об этом пишет Blikk.

Зачем смартфону второй микрофон?

Современные телефоны используют не один, а несколько микрофонов. Основной записывает голос пользователя, тогда как второй или даже несколько дополнительных фиксируют фоновые шумы – ветер, транспорт, разговоры вокруг. После этого программное обеспечение сравнивает сигналы и отсекает лишние звуки. Благодаря этому собеседник слышит голос четче даже в шумной среде.

Такой подход используется не только во время звонков. Он также улучшает запись видео, работу голосовых помощников и общее качество аудио. Например, когда вы снимаете видео, один микрофон фиксирует речь, а другой – окружающие звуки, что позволяет получить более естественное звучание.

Ранее подобная технология была доступна преимущественно во флагманских моделях, но сейчас ее можно найти даже в бюджетных смартфонах. Это стало стандартом для большинства устройств, поскольку значительно улучшает опыт пользования.

Расположение микрофона у нижнего края также не случайно. Во время разговора именно эта часть телефона находится ближе ко рту, что обеспечивает лучший захват голоса. Кроме того, такая позиция минимизирует помехи для звука.

В то же время этот элемент требует осторожного обращения. Отверстие легко загрязняется пылью или ворсом, что может ухудшить качество звука. Чистить его следует только мягкими инструментами – например, сухой ватой или щеткой. Использование игл или металлических предметов может повредить микрофон.

Как пишет Nlc, одна из самых распространенных ошибок – попытка вставить в это отверстие скрепку или инструмент для открытия SIM-карты. Это может привести к серьезным поломкам, поскольку внутри находится чувствительный компонент.

Если вы заметили, что звук стал глухим или появилось много шумов, стоит проверить состояние микрофона. Для этого можно записать короткое аудио или видео. Если проблема не исчезает, может потребоваться ремонт.

Поврежденный или загрязненный микрофон влияет не только на звонки, но и на запись видео, шумоподавления и работу голосовых функций. Поэтому это маленькое отверстие на корпусе смартфона имеет значительно большее значение, чем кажется на первый взгляд.