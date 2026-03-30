Невеликий отвір поруч із роз’ємом зарядки у сучасних смартфонах – це не дизайнерський елемент і не технічний отвір для SIM-карти. У більшості випадків там розміщений додатковий мікрофон, який відіграє ключову роль у роботі пристрою. Про це пише Blikk.

Навіщо смартфону другий мікрофон?

Сучасні телефони використовують не один, а кілька мікрофонів. Основний записує голос користувача, тоді як другий або навіть кілька додаткових фіксують фонові шуми – вітер, транспорт, розмови навколо. Після цього програмне забезпечення порівнює сигнали та відсікає зайві звуки. Завдяки цьому співрозмовник чує голос чіткіше навіть у шумному середовищі.

Такий підхід використовується не лише під час дзвінків. Він також покращує запис відео, роботу голосових помічників і загальну якість аудіо. Наприклад, коли ви знімаєте відео, один мікрофон фіксує мову, а інший – навколишні звуки, що дозволяє отримати більш природне звучання.

Раніше подібна технологія була доступна переважно у флагманських моделях, але зараз її можна знайти навіть у бюджетних смартфонах. Це стало стандартом для більшості пристроїв, оскільки значно покращує досвід користування.

Розташування мікрофона біля нижнього краю також не випадкове. Під час розмови саме ця частина телефону знаходиться ближче до рота, що забезпечує кращий захват голосу. Крім того, така позиція мінімізує перешкоди для звуку.

Водночас цей елемент потребує обережного поводження. Отвір легко забруднюється пилом або ворсом, що може погіршити якість звуку. Чистити його варто лише м’якими інструментами – наприклад, сухою ватою або щіткою. Використання голок чи металевих предметів може пошкодити мікрофон.

Як пише Nlc, одна з найпоширеніших помилок – спроба вставити у цей отвір скріпку чи інструмент для відкриття SIM-карти. Це може призвести до серйозних поломок, оскільки всередині знаходиться чутливий компонент.

Якщо ви помітили, що звук став глухим або з’явилося багато шумів, варто перевірити стан мікрофона. Для цього можна записати коротке аудіо або відео. Якщо проблема не зникає, може знадобитися ремонт.

Пошкоджений або забруднений мікрофон впливає не лише на дзвінки, а й на запис відео, шумозаглушення та роботу голосових функцій. Тому цей маленький отвір на корпусі смартфона має значно більше значення, ніж здається на перший погляд.